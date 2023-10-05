ВСУ ранили женщину при обстреле Курской области запрещенными боеприпасами

Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльск с применением запрещенных боеприпасов
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, разбитое стекло, село малое песьяново, ураган, разрушения
Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами, заявил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ВСУ Курской области запрещенными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном городе Рыльске, который был обстрелян кассетными боеприпасами с территории Украины. Пострадавшая была доставлена в Рыльскую ЦРБ, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Старовойт.

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При обстреле ВСУ Курской области запрещенными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном городе Рыльске, который был обстрелян кассетными боеприпасами с территории Украины. Пострадавшая была доставлена в Рыльскую ЦРБ, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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