ВСУ ранили женщину при обстреле Курской области запрещенными боеприпасами

Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльск с применением запрещенных боеприпасов

05 октября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами, заявил Роман Старовойт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле ВСУ Курской области запрещенными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном городе Рыльске, который был обстрелян кассетными боеприпасами с территории Украины. Пострадавшая была доставлена в Рыльскую ЦРБ, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Старовойт.

При обстреле ВСУ Курской области запрещенными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном городе Рыльске, который был обстрелян кассетными боеприпасами с территории Украины. Пострадавшая была доставлена в Рыльскую ЦРБ, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Старовойт.