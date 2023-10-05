Марочко: «Азов»* расстрелял украинских военных

05 октября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ были расстреляны боевиками из «Азова», заявил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны боевиками из батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России) под Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Два боевика вытолкали военнослужащих ВСУ из кузова и расстреляли», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данный случай был выявлен в результате аэроразведки кременского участка, где был замечен пикап с нанесенной символикой «Азова», в котором находились трое украинских военнослужащих в униформе. Разведка заметила украинский автомобиль рядом с рекой Северский Донец. После расстрела тела были сброшены в реку, заключил подполковник ЛНР. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны боевиками из батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России) под Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Два боевика вытолкали военнослужащих ВСУ из кузова и расстреляли», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данный случай был выявлен в результате аэроразведки кременского участка, где был замечен пикап с нанесенной символикой «Азова», в котором находились трое украинских военнослужащих в униформе. Разведка заметила украинский автомобиль рядом с рекой Северский Донец. После расстрела тела были сброшены в реку, заключил подполковник ЛНР. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России