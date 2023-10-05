Марочко: «Азов»* расстрелял украинских военных

Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны боевиками из батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России) под Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Два боевика вытолкали военнослужащих ВСУ из кузова и расстреляли», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данный случай был выявлен в результате аэроразведки кременского участка, где был замечен пикап с нанесенной символикой «Азова», в котором находились трое украинских военнослужащих в униформе.
Разведка заметила украинский автомобиль рядом с рекой Северский Донец. После расстрела тела были сброшены в реку, заключил подполковник ЛНР.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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