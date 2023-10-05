Марочко: «Азов»* расстрелял украинских военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
Военные ВСУ были расстреляны боевиками из «Азова», заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны боевиками из батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России) под Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Два боевика вытолкали военнослужащих ВСУ из кузова и расстреляли», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данный случай был выявлен в результате аэроразведки кременского участка, где был замечен пикап с нанесенной символикой «Азова», в котором находились трое украинских военнослужащих в униформе.

Разведка заметила украинский автомобиль рядом с рекой Северский Донец. После расстрела тела были сброшены в реку, заключил подполковник ЛНР.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое военнослужащих ВСУ были расстреляны боевиками из батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России) под Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Два боевика вытолкали военнослужащих ВСУ из кузова и расстреляли», — рассказал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что данный случай был выявлен в результате аэроразведки кременского участка, где был замечен пикап с нанесенной символикой «Азова», в котором находились трое украинских военнослужащих в униформе. Разведка заметила украинский автомобиль рядом с рекой Северский Донец. После расстрела тела были сброшены в реку, заключил подполковник ЛНР. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...