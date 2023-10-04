ГИБДД восстановило работу регистрационных отделов в Челябинской области

В ведомстве устранили сбой программного обеспечения
В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД восстановили прием граждан после технического сбоя. Об этом URA.RU 5 октября сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
«В настоящее время в регистрационных подразделениях ГИБДД прием осуществляется в штатном режиме. В случае возобновления неполадок уведомим через СМИ», — сообщили URA.RU в ГИБДД.
Работу регистрационных подразделений в регионе приостановили из-за неполадок 4 октября. В системе произошел сбой программного обеспечения.
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