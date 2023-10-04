04 октября 2023

ГИБДД восстановило работу регистрационных отделов в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве устранили сбой программного обеспечения Фото:

В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД восстановили прием граждан после технического сбоя. Об этом URA.RU 5 октября сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

«В настоящее время в регистрационных подразделениях ГИБДД прием осуществляется в штатном режиме. В случае возобновления неполадок уведомим через СМИ», — сообщили URA.RU в ГИБДД.

Работу регистрационных подразделений в регионе приостановили из-за неполадок 4 октября. В системе произошел сбой программного обеспечения.

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В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД восстановили прием граждан после технического сбоя. Об этом URA.RU 5 октября сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. «В настоящее время в регистрационных подразделениях ГИБДД прием осуществляется в штатном режиме. В случае возобновления неполадок уведомим через СМИ», — сообщили URA.RU в ГИБДД. Работу регистрационных подразделений в регионе приостановили из-за неполадок 4 октября. В системе произошел сбой программного обеспечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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