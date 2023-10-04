ГИБДД восстановило работу регистрационных отделов в Челябинской области

05 октября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

В ведомстве устранили сбой программного обеспечения Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД восстановили прием граждан после технического сбоя. Об этом URA.RU 5 октября сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. «В настоящее время в регистрационных подразделениях ГИБДД прием осуществляется в штатном режиме. В случае возобновления неполадок уведомим через СМИ», — сообщили URA.RU в ГИБДД. Работу регистрационных подразделений в регионе приостановили из-за неполадок 4 октября. В системе произошел сбой программного обеспечения.

В Челябинской области регистрационные подразделения ГИБДД восстановили прием граждан после технического сбоя. Об этом URA.RU 5 октября сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. «В настоящее время в регистрационных подразделениях ГИБДД прием осуществляется в штатном режиме. В случае возобновления неполадок уведомим через СМИ», — сообщили URA.RU в ГИБДД. Работу регистрационных подразделений в регионе приостановили из-за неполадок 4 октября. В системе произошел сбой программного обеспечения.