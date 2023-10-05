В Москве возникла острая нехватка вакцин

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В Москве и Петербурге столкнулись с нехваткой тройных вакцин от кори Фото:

В Москве и Санкт-Петербурге возникли проблемы с поставкой вакцин против кори, краснухи, паротита и свинки. Дефицит касается тройных и однокомпонентных вакцин.

«В государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита», — сообщает РБК. Там добавили, что также трудности с поставками наблюдаются и с однокомпонентной вакциной от свинки. Представители департамента здравоохранения Москвы заявили, что в настоящее время для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна только живая коревая моновакцина.

Ожидается, что поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита возобновятся в ноябре. В то же время, власти Санкт-Петербурга утверждают, что вакцина против кори доступна в районных поликлиниках. Такие детские клиники как DocDeti, «Мать и дитя», «Инвитро», EMC, «Медси» и клиника «Скандинавия», не имеют в наличии вакцины от паротита. Также в клиниках «Мать и дитя» и «Скандинавия» отсутствует однокомпонентная вакцина от кори, заключили в издании.

В начале октября в некоторых регионах России возникла нехватка вакцин от полиомиелита после прекращения поставок западными компаниями из-за проблем с логистикой. Возникший дефицит вакцин также связан с внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале 2023 года. В свою очередь, глава российского Минздрава Михаил Мурашко объявил, что вакцины от гриппа были поставлены во все регионы России, передает RT.

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В Москве и Санкт-Петербурге возникли проблемы с поставкой вакцин против кори, краснухи, паротита и свинки. Дефицит касается тройных и однокомпонентных вакцин. «В государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита», — сообщает РБК. Там добавили, что также трудности с поставками наблюдаются и с однокомпонентной вакциной от свинки. Представители департамента здравоохранения Москвы заявили, что в настоящее время для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна только живая коревая моновакцина. Ожидается, что поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита возобновятся в ноябре. В то же время, власти Санкт-Петербурга утверждают, что вакцина против кори доступна в районных поликлиниках. Такие детские клиники как DocDeti, «Мать и дитя», «Инвитро», EMC, «Медси» и клиника «Скандинавия», не имеют в наличии вакцины от паротита. Также в клиниках «Мать и дитя» и «Скандинавия» отсутствует однокомпонентная вакцина от кори, заключили в издании. В начале октября в некоторых регионах России возникла нехватка вакцин от полиомиелита после прекращения поставок западными компаниями из-за проблем с логистикой. Возникший дефицит вакцин также связан с внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале 2023 года. В свою очередь, глава российского Минздрава Михаил Мурашко объявил, что вакцины от гриппа были поставлены во все регионы России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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