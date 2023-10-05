РИАН: Турция пригласила РФ на переговоры по Украине

Эрдоган неоднократно говорил, что присутствие российской стороны необходимо Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Турция считает, что Россия должна присутствовать на международных переговорах по Украине. Об этом сообщил информированный дипломатический источник РИА Новости в Анкаре.

«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — заявил собеседник.