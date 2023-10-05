РИАН: Турция пригласила РФ на переговоры по Украине

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Эрдоган неоднократно говорил, что присутствие российской стороны необходимо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция считает, что Россия должна присутствовать на международных переговорах по Украине. Об этом сообщил информированный дипломатический источник РИА Новости в Анкаре.

«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — заявил собеседник.

Источник отказался отвечать на вопрос, какие страны выступают против присутствия России на переговорах. Международная встреча об урегулировании конфликта в Украине должна пройти в Турции в конце октября, передает МК.RU. На ней обсудят «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона назвала ее несостоятельной.

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Турция считает, что Россия должна присутствовать на международных переговорах по Украине. Об этом сообщил информированный дипломатический источник РИА Новости в Анкаре. «С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — заявил собеседник. Источник отказался отвечать на вопрос, какие страны выступают против присутствия России на переговорах. Международная встреча об урегулировании конфликта в Украине должна пройти в Турции в конце октября, передает МК.RU. На ней обсудят «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона назвала ее несостоятельной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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