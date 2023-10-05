РИАН: Турция пригласила РФ на переговоры по Украине

Турция считает, что Россия должна присутствовать на международных переговорах по Украине. Об этом сообщил информированный дипломатический источник РИА Новости в Анкаре.
«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — заявил собеседник.
Источник отказался отвечать на вопрос, какие страны выступают против присутствия России на переговорах. Международная встреча об урегулировании конфликта в Украине должна пройти в Турции в конце октября, передает МК.RU. На ней обсудят «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона назвала ее несостоятельной.
Турция считает, что Россия должна присутствовать на международных переговорах по Украине. Об этом сообщил информированный дипломатический источник РИА Новости в Анкаре. «С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — заявил собеседник. Источник отказался отвечать на вопрос, какие страны выступают против присутствия России на переговорах. Международная встреча об урегулировании конфликта в Украине должна пройти в Турции в конце октября, передает МК.RU. На ней обсудят «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона назвала ее несостоятельной.