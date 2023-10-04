04 октября 2023

Актер «Уральских пельменей» Ершов раскрыл, как продвигается дело о его ограблении

Актеру «Уральских пельменей» Сергею Ершову вернули украденное
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ершов сергей
Сергея Ершова ограбили 24 сентября Фото:

Участнику «Уральских пельменей» Сергею Ершову вернули украденные вещи. Ранее неизвестные вытащили из его машины ноутбук и портфель, где лежали паспорта и наработки по сериалу.

«Друзья! Похищенное вернули за вознаграждение. Спасибо всем, кто переживал и помогал. А таких было немало. Надеюсь, что моя безалаберность явилась уроком для многих», — заявил актер в своих соцсетях. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили факт находки и обещали уточнить информацию по поводу правонарушителей.

Вечером 24 сентября в Екатеринбурге неизвестные украли ноутбук и портфель Ершова. В рюкзаке находились паспорта актера и его жены, а на ноутбуке материалы для нового сериала. Машину актера ограбили, когда он приехал к студии звукозаписи на улице Тургенева, 22.

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Участнику «Уральских пельменей» Сергею Ершову вернули украденные вещи. Ранее неизвестные вытащили из его машины ноутбук и портфель, где лежали паспорта и наработки по сериалу. «Друзья! Похищенное вернули за вознаграждение. Спасибо всем, кто переживал и помогал. А таких было немало. Надеюсь, что моя безалаберность явилась уроком для многих», — заявил актер в своих соцсетях. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили факт находки и обещали уточнить информацию по поводу правонарушителей. Вечером 24 сентября в Екатеринбурге неизвестные украли ноутбук и портфель Ершова. В рюкзаке находились паспорта актера и его жены, а на ноутбуке материалы для нового сериала. Машину актера ограбили, когда он приехал к студии звукозаписи на улице Тургенева, 22.
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