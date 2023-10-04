Актер «Уральских пельменей» Ершов раскрыл, как продвигается дело о его ограблении

Участнику «Уральских пельменей» Сергею Ершову вернули украденные вещи. Ранее неизвестные вытащили из его машины ноутбук и портфель, где лежали паспорта и наработки по сериалу.
«Друзья! Похищенное вернули за вознаграждение. Спасибо всем, кто переживал и помогал. А таких было немало. Надеюсь, что моя безалаберность явилась уроком для многих», — заявил актер в своих соцсетях. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили факт находки и обещали уточнить информацию по поводу правонарушителей.
Вечером 24 сентября в Екатеринбурге неизвестные украли ноутбук и портфель Ершова. В рюкзаке находились паспорта актера и его жены, а на ноутбуке материалы для нового сериала. Машину актера ограбили, когда он приехал к студии звукозаписи на улице Тургенева, 22.
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