Аналитики раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии для учителей в ХМАО

HeadHunter: самые высокооплачиваемые учителя в ХМАО — педагоги по английскому

05 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Помимо учителей по английскому, высокую зарплату предлагают учителям истории, а также преподавателям начальных классов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка, педагогам начальных классов и некоторым предметникам. Статистику по самым высокооплачиваемым вакансиям агентству URA.RU предоставили аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter. «Преподавателям английского языка, работающим удаленно, в Югре предлагают от 60 000 до 100 000 рублей на руки. Учителям начальных классов готовы платить от 66 000 рублей. В то время как педагогам по истории и обществознанию в школах округа обещают зарплату от 40 000 до 80 000 рублей», — сообщили эксперты платформы. Аналитики сообщают, что на данный момент в регионе открыто около 70 вакансий для учителей, 20% из них предлагают зарплату от 75 тыс. руб. и более. Как правило, это работа в частных образовательных учреждениях. Однако, по сравнению с прошлым годом, средняя предлагаемая зарплата снизилась на 2 500 рублей и составила 52 100 рублей. При этом количество предложений об удаленной работе для преподавателей сократилось на 68%. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых специальностях в нефтегазовой отрасли ХМАО. По данным аналитиков, наиболее высокий доход предлагается специалистам, которые работают непосредственно на месторождениях, а также сотрудникам, занимающим руководящие должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка, педагогам начальных классов и некоторым предметникам. Статистику по самым высокооплачиваемым вакансиям агентству URA.RU предоставили аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter. «Преподавателям английского языка, работающим удаленно, в Югре предлагают от 60 000 до 100 000 рублей на руки. Учителям начальных классов готовы платить от 66 000 рублей. В то время как педагогам по истории и обществознанию в школах округа обещают зарплату от 40 000 до 80 000 рублей», — сообщили эксперты платформы. Аналитики сообщают, что на данный момент в регионе открыто около 70 вакансий для учителей, 20% из них предлагают зарплату от 75 тыс. руб. и более. Как правило, это работа в частных образовательных учреждениях. Однако, по сравнению с прошлым годом, средняя предлагаемая зарплата снизилась на 2 500 рублей и составила 52 100 рублей. При этом количество предложений об удаленной работе для преподавателей сократилось на 68%. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых специальностях в нефтегазовой отрасли ХМАО. По данным аналитиков, наиболее высокий доход предлагается специалистам, которые работают непосредственно на месторождениях, а также сотрудникам, занимающим руководящие должности.