Mash: KFC резко повысил цены на все меню

Mash: KFC повысил цены на бургеры на 10-12,5%
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, kfc
Также в сети KFC и «Ростикс» возникла проблема с поставками курицы Фото:

KFC и «Ростикс» сегодня, 5 октября, повысят цены в своих ресторанах. Стоимость бургеров, крыльев, картошки, напитков и других позиций меню увеличится в среднем на 10 — 12,5%. Информация об удорожании продукции появилась в telegram-канале Mash.

«Боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья, в зависимости от объема упаковки, 159, 239 и 324. То же самое со стрипсами, байтсами, соусами, кофе, пенным, газировкой и всем остальным», — сообщили в публикации. Помимо этого, сотрудники отмечают проблемы с поставками курицы после исторического взлета цен на мясо птицы.

Проблему решают заморозкой запасов куриной продукции, чтобы позиции не оказались в стопе, однако из-за такой меры увеличивается риск испортить продукт. ФАС уже устанавливает обоснованность цен на курицу. Если производители не смогут объяснить увеличение стоимости, то цены на фастфуд должны будут снизиться.

С 1 октября в России увеличилась ставка НДС 10% до 20% при реализации бургеров, поэтому цены на продукцию в сетях быстрого питания стали выше. Однако стоимость бургеров в ресторанах KFC и Rostic’s тогда не изменилась. 4 октября также подорожали блюда во «Вкусно — и точка».

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KFC и «Ростикс» сегодня, 5 октября, повысят цены в своих ресторанах. Стоимость бургеров, крыльев, картошки, напитков и других позиций меню увеличится в среднем на 10 — 12,5%. Информация об удорожании продукции появилась в telegram-канале Mash. «Боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья, в зависимости от объема упаковки, 159, 239 и 324. То же самое со стрипсами, байтсами, соусами, кофе, пенным, газировкой и всем остальным», — сообщили в публикации. Помимо этого, сотрудники отмечают проблемы с поставками курицы после исторического взлета цен на мясо птицы. Проблему решают заморозкой запасов куриной продукции, чтобы позиции не оказались в стопе, однако из-за такой меры увеличивается риск испортить продукт. ФАС уже устанавливает обоснованность цен на курицу. Если производители не смогут объяснить увеличение стоимости, то цены на фастфуд должны будут снизиться. С 1 октября в России увеличилась ставка НДС 10% до 20% при реализации бургеров, поэтому цены на продукцию в сетях быстрого питания стали выше. Однако стоимость бургеров в ресторанах KFC и Rostic’s тогда не изменилась. 4 октября также подорожали блюда во «Вкусно — и точка».
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