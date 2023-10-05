Mash: KFC резко повысил цены на все меню

Mash: KFC повысил цены на бургеры на 10-12,5%

05 октября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Также в сети KFC и «Ростикс» возникла проблема с поставками курицы Фото: Илья Московец © URA.RU KFC и «Ростикс» сегодня, 5 октября, повысят цены в своих ресторанах. Стоимость бургеров, крыльев, картошки, напитков и других позиций меню увеличится в среднем на 10 — 12,5%. Информация об удорожании продукции появилась в telegram-канале Mash. «Боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья, в зависимости от объема упаковки, 159, 239 и 324. То же самое со стрипсами, байтсами, соусами, кофе, пенным, газировкой и всем остальным», — сообщили в публикации . Помимо этого, сотрудники отмечают проблемы с поставками курицы после исторического взлета цен на мясо птицы. Проблему решают заморозкой запасов куриной продукции, чтобы позиции не оказались в стопе, однако из-за такой меры увеличивается риск испортить продукт. ФАС уже устанавливает обоснованность цен на курицу. Если производители не смогут объяснить увеличение стоимости, то цены на фастфуд должны будут снизиться. С 1 октября в России увеличилась ставка НДС 10% до 20% при реализации бургеров, поэтому цены на продукцию в сетях быстрого питания стали выше. Однако стоимость бургеров в ресторанах KFC и Rostic’s тогда не изменилась. 4 октября также подорожали блюда во «Вкусно — и точка».

KFC и «Ростикс» сегодня, 5 октября, повысят цены в своих ресторанах. Стоимость бургеров, крыльев, картошки, напитков и других позиций меню увеличится в среднем на 10 — 12,5%. Информация об удорожании продукции появилась в telegram-канале Mash. «Боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья, в зависимости от объема упаковки, 159, 239 и 324. То же самое со стрипсами, байтсами, соусами, кофе, пенным, газировкой и всем остальным», — сообщили в публикации. Помимо этого, сотрудники отмечают проблемы с поставками курицы после исторического взлета цен на мясо птицы. Проблему решают заморозкой запасов куриной продукции, чтобы позиции не оказались в стопе, однако из-за такой меры увеличивается риск испортить продукт. ФАС уже устанавливает обоснованность цен на курицу. Если производители не смогут объяснить увеличение стоимости, то цены на фастфуд должны будут снизиться. С 1 октября в России увеличилась ставка НДС 10% до 20% при реализации бургеров, поэтому цены на продукцию в сетях быстрого питания стали выше. Однако стоимость бургеров в ресторанах KFC и Rostic’s тогда не изменилась. 4 октября также подорожали блюда во «Вкусно — и точка».