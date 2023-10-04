Сотрудники пермского рехаба, обвиняемые в похищении людей, обжалуют решение суда

Сотрудники реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в похищении людей, подали апелляционные жалобы на решение суда. Они не согласны с тем, что дело было возвращено в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Все обвиняемые и двое представителей потерпевших обжаловали решение Пермского краевого суда. В конце сентября документы были направлены в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции», — сообщили в суде. В картотеке апелляционной инстанции указано, что жалобы пермяков поступили в суд 3 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее URA.RU сообщало, что судья Пермского краевого суда Олег Ахматов решил вернуть дело в прокуратуру, поскольку усмотрел основания для ужесточения наказания обвиняемых. Сотрудники реабилитационного центра обвиняются в незаконном похищении и удерживании людей, а также оказании медицинских услуг без лицензии. «Титан» оказывал фиктивные услуги по избавлению от зависимостей.
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