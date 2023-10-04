04 октября 2023

Сотрудники пермского рехаба, обвиняемые в похищении людей, обжалуют решение суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Жалобы обвиняемых поступили в суд Фото:

Сотрудники реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в похищении людей, подали апелляционные жалобы на решение суда. Они не согласны с тем, что дело было возвращено в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Все обвиняемые и двое представителей потерпевших обжаловали решение Пермского краевого суда. В конце сентября документы были направлены в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции», — сообщили в суде. В картотеке апелляционной инстанции указано, что жалобы пермяков поступили в суд 3 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее URA.RU сообщало, что судья Пермского краевого суда Олег Ахматов решил вернуть дело в прокуратуру, поскольку усмотрел основания для ужесточения наказания обвиняемых. Сотрудники реабилитационного центра обвиняются в незаконном похищении и удерживании людей, а также оказании медицинских услуг без лицензии. «Титан» оказывал фиктивные услуги по избавлению от зависимостей.

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Сотрудники реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в похищении людей, подали апелляционные жалобы на решение суда. Они не согласны с тем, что дело было возвращено в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. «Все обвиняемые и двое представителей потерпевших обжаловали решение Пермского краевого суда. В конце сентября документы были направлены в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции», — сообщили в суде. В картотеке апелляционной инстанции указано, что жалобы пермяков поступили в суд 3 октября. Дата рассмотрения пока не назначена. Ранее URA.RU сообщало, что судья Пермского краевого суда Олег Ахматов решил вернуть дело в прокуратуру, поскольку усмотрел основания для ужесточения наказания обвиняемых. Сотрудники реабилитационного центра обвиняются в незаконном похищении и удерживании людей, а также оказании медицинских услуг без лицензии. «Титан» оказывал фиктивные услуги по избавлению от зависимостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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