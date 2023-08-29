Сотрудникам реабилитационного центра «Титан» хотят ужесточить обвинение

Судья вернул дело в прокуратуру Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов, который рассматривал уголовное дело реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в похищении людей, вернул его в прокуратуру. В материалах дела он нашел основания для ужесточения обвинения.

«Судья Ахматов, изучив дело, указал на необходимость изменить обвинительное заключение в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Решение было принято в рамках предварительного слушания уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого суда. На момент публикации ответ не был получен.

Сотрудники центра обвиняются в незаконном похищении и удержании людей, оказании медицинских услуг без лицензии. «Титан» оказывал фиктивные услуги по избавлению от различного рода зависимостей. Прокуратура передала дело в суд 10 августа. Ранее сотрудники «Титана» объявляли голодовку.