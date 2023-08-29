Сотрудникам реабилитационного центра «Титан» хотят ужесточить обвинение

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Судья вернул дело в прокуратуру Фото:

Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов, который рассматривал уголовное дело реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в похищении людей, вернул его в прокуратуру. В материалах дела он нашел основания для ужесточения обвинения.

«Судья Ахматов, изучив дело, указал на необходимость изменить обвинительное заключение в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Решение было принято в рамках предварительного слушания уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого суда. На момент публикации ответ не был получен.

Сотрудники центра обвиняются в незаконном похищении и удержании людей, оказании медицинских услуг без лицензии. «Титан» оказывал фиктивные услуги по избавлению от различного рода зависимостей. Прокуратура передала дело в суд 10 августа. Ранее сотрудники «Титана» объявляли голодовку.

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Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов, который рассматривал уголовное дело реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в похищении людей, вернул его в прокуратуру. В материалах дела он нашел основания для ужесточения обвинения. «Судья Ахматов, изучив дело, указал на необходимость изменить обвинительное заключение в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Решение было принято в рамках предварительного слушания уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого суда. На момент публикации ответ не был получен. Сотрудники центра обвиняются в незаконном похищении и удержании людей, оказании медицинских услуг без лицензии. «Титан» оказывал фиктивные услуги по избавлению от различного рода зависимостей. Прокуратура передала дело в суд 10 августа. Ранее сотрудники «Титана» объявляли голодовку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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