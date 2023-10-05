Армяне с бизнесом в Свердловской области раскрыли главный страх из-за ухудшения отношений с РФ

Армяне с бизнесом в Свердловской области боятся закрытия Ларса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Армянские бизнесмены переживают, что из-за ухудшения отношений могут возникнуть проблемы с поставками в РФ и обратно Фото:

Страхи предпринимателей из Армении, имеющих бизнес в России и в частности Свердловской области, связаны с возможным закрытием контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границей и выходом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился бизнесмен Арсен Мхитарян, отвечая на вопрос о том, чем может грозить предпринимателям охлаждение отношений между Россией и Арменией.

«Проблем будет много, я так думаю. В частности, с Ларсом, через который идут поставки из Армении в Россию и обратно, его могут блокировать. [Кроме того] если из-за дипломатических изменений Армения выйдет из ЕАЭС (организация, которая обеспечивает свободную торговлю между странами-участниками, — прим. URA.RU), то появятся новые налоги», — поделился собеседник, не скрывая досады.

После завершения конфликта в Нагорном Карабахе отношения между Россией и Арменией стали стремительно ухудшаться. В частности, парламент Армении ратифицировал римский статут Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страхи предпринимателей из Армении, имеющих бизнес в России и в частности Свердловской области, связаны с возможным закрытием контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границей и выходом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился бизнесмен Арсен Мхитарян, отвечая на вопрос о том, чем может грозить предпринимателям охлаждение отношений между Россией и Арменией. «Проблем будет много, я так думаю. В частности, с Ларсом, через который идут поставки из Армении в Россию и обратно, его могут блокировать. [Кроме того] если из-за дипломатических изменений Армения выйдет из ЕАЭС (организация, которая обеспечивает свободную торговлю между странами-участниками, — прим. URA.RU), то появятся новые налоги», — поделился собеседник, не скрывая досады. После завершения конфликта в Нагорном Карабахе отношения между Россией и Арменией стали стремительно ухудшаться. В частности, парламент Армении ратифицировал римский статут Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...