Армяне с бизнесом в Свердловской области раскрыли главный страх из-за ухудшения отношений с РФ

Армяне с бизнесом в Свердловской области боятся закрытия Ларса

05 октября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Армянские бизнесмены переживают, что из-за ухудшения отношений могут возникнуть проблемы с поставками в РФ и обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страхи предпринимателей из Армении, имеющих бизнес в России и в частности Свердловской области, связаны с возможным закрытием контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границей и выходом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился бизнесмен Арсен Мхитарян, отвечая на вопрос о том, чем может грозить предпринимателям охлаждение отношений между Россией и Арменией. «Проблем будет много, я так думаю. В частности, с Ларсом, через который идут поставки из Армении в Россию и обратно, его могут блокировать. [Кроме того] если из-за дипломатических изменений Армения выйдет из ЕАЭС (организация, которая обеспечивает свободную торговлю между странами-участниками, — прим. URA.RU), то появятся новые налоги», — поделился собеседник, не скрывая досады. После завершения конфликта в Нагорном Карабахе отношения между Россией и Арменией стали стремительно ухудшаться. В частности, парламент Армении ратифицировал римский статут Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина.

Страхи предпринимателей из Армении, имеющих бизнес в России и в частности Свердловской области, связаны с возможным закрытием контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границей и выходом из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился бизнесмен Арсен Мхитарян, отвечая на вопрос о том, чем может грозить предпринимателям охлаждение отношений между Россией и Арменией. «Проблем будет много, я так думаю. В частности, с Ларсом, через который идут поставки из Армении в Россию и обратно, его могут блокировать. [Кроме того] если из-за дипломатических изменений Армения выйдет из ЕАЭС (организация, которая обеспечивает свободную торговлю между странами-участниками, — прим. URA.RU), то появятся новые налоги», — поделился собеседник, не скрывая досады. После завершения конфликта в Нагорном Карабахе отношения между Россией и Арменией стали стремительно ухудшаться. В частности, парламент Армении ратифицировал римский статут Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина.