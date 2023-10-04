Ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность в Пермском крае

В Добрянском районе (Пермский край) фиксируется аномальная сейсмоактивность. Ученые пересматривают свои выводы о сейсмической стабильности Прикамья.
«В Добрянском районе между поселками Таборы и Парма есть зона протяженностью 20 километров. Мы там наблюдаем фантастическую для Урала сейсмическую активность», — рассказал Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН телеканалу «Вести Пермь».
Он также сообщил, что нельзя с точностью сказать, где именно в следующий раз произойдет землетрясение. Сейчас ученые пытаются проанализировать данные, чтобы выявить закономерность и иметь возможность спрогнозировать появление землетрясений в будущем. В последний раз землетрясение в Пермском крае было 29 сентября, колебания почвы составили три балла.
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