04 октября 2023

Ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, сейсмограф, землетрясение
Колебания почвы изучают специалисты института Фото:

В Добрянском районе (Пермский край) фиксируется аномальная сейсмоактивность. Ученые пересматривают свои выводы о сейсмической стабильности Прикамья.

«В Добрянском районе между поселками Таборы и Парма есть зона протяженностью 20 километров. Мы там наблюдаем фантастическую для Урала сейсмическую активность», — рассказал Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН телеканалу «Вести Пермь».

Он также сообщил, что нельзя с точностью сказать, где именно в следующий раз произойдет землетрясение. Сейчас ученые пытаются проанализировать данные, чтобы выявить закономерность и иметь возможность спрогнозировать появление землетрясений в будущем. В последний раз землетрясение в Пермском крае было 29 сентября, колебания почвы составили три балла.

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В Добрянском районе (Пермский край) фиксируется аномальная сейсмоактивность. Ученые пересматривают свои выводы о сейсмической стабильности Прикамья. «В Добрянском районе между поселками Таборы и Парма есть зона протяженностью 20 километров. Мы там наблюдаем фантастическую для Урала сейсмическую активность», — рассказал Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН телеканалу «Вести Пермь». Он также сообщил, что нельзя с точностью сказать, где именно в следующий раз произойдет землетрясение. Сейчас ученые пытаются проанализировать данные, чтобы выявить закономерность и иметь возможность спрогнозировать появление землетрясений в будущем. В последний раз землетрясение в Пермском крае было 29 сентября, колебания почвы составили три балла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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