Ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность в Пермском крае

05 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Колебания почвы изучают специалисты института Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Добрянском районе (Пермский край) фиксируется аномальная сейсмоактивность. Ученые пересматривают свои выводы о сейсмической стабильности Прикамья. «В Добрянском районе между поселками Таборы и Парма есть зона протяженностью 20 километров. Мы там наблюдаем фантастическую для Урала сейсмическую активность», — рассказал Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН телеканалу «Вести Пермь». Он также сообщил, что нельзя с точностью сказать, где именно в следующий раз произойдет землетрясение. Сейчас ученые пытаются проанализировать данные, чтобы выявить закономерность и иметь возможность спрогнозировать появление землетрясений в будущем. В последний раз землетрясение в Пермском крае было 29 сентября, колебания почвы составили три балла.

В Добрянском районе (Пермский край) фиксируется аномальная сейсмоактивность. Ученые пересматривают свои выводы о сейсмической стабильности Прикамья. «В Добрянском районе между поселками Таборы и Парма есть зона протяженностью 20 километров. Мы там наблюдаем фантастическую для Урала сейсмическую активность», — рассказал Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН телеканалу «Вести Пермь». Он также сообщил, что нельзя с точностью сказать, где именно в следующий раз произойдет землетрясение. Сейчас ученые пытаются проанализировать данные, чтобы выявить закономерность и иметь возможность спрогнозировать появление землетрясений в будущем. В последний раз землетрясение в Пермском крае было 29 сентября, колебания почвы составили три балла.