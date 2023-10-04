04 октября 2023

В Кургане легендарный летчик Юсупов пришел в правительство. Фото

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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, юсупов дамир
Дамир Юсупов встретился с губернатором Вадимом Шумковым Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем России, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«Герой России Дамир Юсупов. Тот самый, который посадил самолет на поле кукурузы. Классный парень!», — написал Шумков. Встреча прошла в правительстве Курганской области. Губернатор подарил Юсупову сувенир с изображением географической карты региона.

Дамир Юсупов прибыл в Курган на военно-патриотический форум, чтобы поговорить о героизме в жизни людей, роли нашей страны в мировом развитии и исторических территориях России. Встреча с курганскими студентами и школьниками прошла во Дворце культуры машиностроителей. Юсупов получил звание Героя России за спасение пассажиров: в 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Губернатор Вадим Шумков и Герой России летчик Дамир Юсупов обменялись символическими подарками
Губернатор Вадим Шумков и Герой России летчик Дамир Юсупов обменялись символическими подарками
Фото:
Дамир Юсупов приехал в Курган для участия в военно-патриотическом форуме
Дамир Юсупов приехал в Курган для участия в военно-патриотическом форуме
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем России, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Герой России Дамир Юсупов. Тот самый, который посадил самолет на поле кукурузы. Классный парень!», — написал Шумков. Встреча прошла в правительстве Курганской области. Губернатор подарил Юсупову сувенир с изображением географической карты региона. Дамир Юсупов прибыл в Курган на военно-патриотический форум, чтобы поговорить о героизме в жизни людей, роли нашей страны в мировом развитии и исторических территориях России. Встреча с курганскими студентами и школьниками прошла во Дворце культуры машиностроителей. Юсупов получил звание Героя России за спасение пассажиров: в 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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