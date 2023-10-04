В Кургане легендарный летчик Юсупов пришел в правительство. Фото

05 октября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Дамир Юсупов встретился с губернатором Вадимом Шумковым Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем России, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Герой России Дамир Юсупов. Тот самый, который посадил самолет на поле кукурузы. Классный парень!», — написал Шумков. Встреча прошла в правительстве Курганской области. Губернатор подарил Юсупову сувенир с изображением географической карты региона. Дамир Юсупов прибыл в Курган на военно-патриотический форум, чтобы поговорить о героизме в жизни людей, роли нашей страны в мировом развитии и исторических территориях России. Встреча с курганскими студентами и школьниками прошла во Дворце культуры машиностроителей. Юсупов получил звание Героя России за спасение пассажиров: в 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Губернатор Вадим Шумков и Герой России летчик Дамир Юсупов обменялись символическими подарками Фото: Вадим Шумков, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov Дамир Юсупов приехал в Курган для участия в военно-патриотическом форуме Фото: Вадим Шумков, telegram-канал, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем России, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым, совершившим аварийную посадку самолета в поле. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Герой России Дамир Юсупов. Тот самый, который посадил самолет на поле кукурузы. Классный парень!», — написал Шумков. Встреча прошла в правительстве Курганской области. Губернатор подарил Юсупову сувенир с изображением географической карты региона. Дамир Юсупов прибыл в Курган на военно-патриотический форум, чтобы поговорить о героизме в жизни людей, роли нашей страны в мировом развитии и исторических территориях России. Встреча с курганскими студентами и школьниками прошла во Дворце культуры машиностроителей. Юсупов получил звание Героя России за спасение пассажиров: в 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.