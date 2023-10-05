Песков: Киев не скрывает намерений воевать до последнего украинца

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, которая заявила, что Западу жизненно необходимо поддерживать Украину, так как борьба украинцев с РФ — дешевый способ ликвидации угрозы России для НАТО. Песков сообщил корреспонденту URA.RU, что Киев готов воевать до последнего украинца.
«Это достаточно типичное заявление. Украинцев продолжают использовать как дешевых солдат. Все намерения продолжить воевать до последнего украинца не скрывают», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он уточнил, что рано или поздно украинцы начнут слышать эти слова в ином свете и это перестанет им нравиться.
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