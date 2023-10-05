В Первоуральске трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери. Видео

05 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Первоуральске ребенок провалился в траншею Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) трехлетний ребенок упал в коммунальную траншею, когда возвращался домой вместе с мамой. Инцидент произошел во дворе на улице Вайнера, где меняли трубы. «Мы возвращались из магазина. Освещения во дворе не было. Я шла сзади сына с сумкой и фонариком, когда ребенок потерял равновесие. Достать его из траншеи помог случайный прохожий — он прыгнул в яму за Матвеем. Я показала сына медикам. Ему назначили обследование у невролога. При падении Матвей ударился головой», — сообщает телекомпания «Первоуральск-ТВ». Заместитель главного инженера теплоснабжающей компании заявил о том, что недобросовестные горожане снимают освещение и доски с моста. «Мы стараемся оперативно восстанавливать. Наша компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», — цитирует слова Дениса Вязовикова свердловское СМИ. Ранее URA.RU писало о том, что Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. Рабочий, допустивший нарушения, уже наказан.

В Первоуральске (Свердловская область) трехлетний ребенок упал в коммунальную траншею, когда возвращался домой вместе с мамой. Инцидент произошел во дворе на улице Вайнера, где меняли трубы. «Мы возвращались из магазина. Освещения во дворе не было. Я шла сзади сына с сумкой и фонариком, когда ребенок потерял равновесие. Достать его из траншеи помог случайный прохожий — он прыгнул в яму за Матвеем. Я показала сына медикам. Ему назначили обследование у невролога. При падении Матвей ударился головой», — сообщает телекомпания «Первоуральск-ТВ». Заместитель главного инженера теплоснабжающей компании заявил о том, что недобросовестные горожане снимают освещение и доски с моста. «Мы стараемся оперативно восстанавливать. Наша компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», — цитирует слова Дениса Вязовикова свердловское СМИ. Ранее URA.RU писало о том, что Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. Рабочий, допустивший нарушения, уже наказан.