В Первоуральске трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери. Видео

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Замена труб на участках дорог Курган, траншея, замена труб
В Первоуральске ребенок провалился в траншею Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) трехлетний ребенок упал в коммунальную траншею, когда возвращался домой вместе с мамой. Инцидент произошел во дворе на улице Вайнера, где меняли трубы.

«Мы возвращались из магазина. Освещения во дворе не было. Я шла сзади сына с сумкой и фонариком, когда ребенок потерял равновесие. Достать его из траншеи помог случайный прохожий — он прыгнул в яму за Матвеем. Я показала сына медикам. Ему назначили обследование у невролога. При падении Матвей ударился головой», — сообщает телекомпания «Первоуральск-ТВ».

Заместитель главного инженера теплоснабжающей компании заявил о том, что недобросовестные горожане снимают освещение и доски с моста. «Мы стараемся оперативно восстанавливать. Наша компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», — цитирует слова Дениса Вязовикова свердловское СМИ.

Ранее URA.RU писало о том, что Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. Рабочий, допустивший нарушения, уже наказан.

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В Первоуральске (Свердловская область) трехлетний ребенок упал в коммунальную траншею, когда возвращался домой вместе с мамой. Инцидент произошел во дворе на улице Вайнера, где меняли трубы. «Мы возвращались из магазина. Освещения во дворе не было. Я шла сзади сына с сумкой и фонариком, когда ребенок потерял равновесие. Достать его из траншеи помог случайный прохожий — он прыгнул в яму за Матвеем. Я показала сына медикам. Ему назначили обследование у невролога. При падении Матвей ударился головой», — сообщает телекомпания «Первоуральск-ТВ». Заместитель главного инженера теплоснабжающей компании заявил о том, что недобросовестные горожане снимают освещение и доски с моста. «Мы стараемся оперативно восстанавливать. Наша компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», — цитирует слова Дениса Вязовикова свердловское СМИ. Ранее URA.RU писало о том, что Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. Рабочий, допустивший нарушения, уже наказан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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