В Екатеринбурге мальчик упал в яму, его родители отсудили миллион

17 августа 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Разбирательство длилось больше двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. «Из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения при проведении ЗАО „Спецстрой-2“ (компания из Челябинска — прим. URA.RU) подрядных работ на сетях водоснабжения в одном из дворов несовершеннолетний ребенок упал в раскопанную траншею, получил тяжкий вред здоровью», — поделились в ведомстве. Уточняется, что рабочий, допустивший нарушения, уже наказан. «В интересах пострадавшего прокурор района обратился в суд к ЗАО „Спецстрой-2“ с иском о взыскании морального вреда в размере один миллион рублей. Кировский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — добавили в прокуратуре.

Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. «Из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения при проведении ЗАО „Спецстрой-2“ (компания из Челябинска — прим. URA.RU) подрядных работ на сетях водоснабжения в одном из дворов несовершеннолетний ребенок упал в раскопанную траншею, получил тяжкий вред здоровью», — поделились в ведомстве. Уточняется, что рабочий, допустивший нарушения, уже наказан. «В интересах пострадавшего прокурор района обратился в суд к ЗАО „Спецстрой-2“ с иском о взыскании морального вреда в размере один миллион рублей. Кировский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — добавили в прокуратуре.