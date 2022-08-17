В Екатеринбурге мальчик упал в яму, его родители отсудили миллион

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Ремонт дорог. Курган, яма, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Разбирательство длилось больше двух лет Фото:

Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. «Из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения при проведении ЗАО „Спецстрой-2“ (компания из Челябинска — прим. URA.RU) подрядных работ на сетях водоснабжения в одном из дворов несовершеннолетний ребенок упал в раскопанную траншею, получил тяжкий вред здоровью», — поделились в ведомстве.

Уточняется, что рабочий, допустивший нарушения, уже наказан. «В интересах пострадавшего прокурор района обратился в суд к ЗАО „Спецстрой-2“ с иском о взыскании морального вреда в размере один миллион рублей. Кировский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — добавили в прокуратуре.

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Кировский суд Екатеринбурга наказал строителей, не установивших ограждения вокруг раскопанной площадки, в которую провалился ребенок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инцидент произошел в декабре 2019-го на ул. Новгородцевой. «Из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения при проведении ЗАО „Спецстрой-2“ (компания из Челябинска — прим. URA.RU) подрядных работ на сетях водоснабжения в одном из дворов несовершеннолетний ребенок упал в раскопанную траншею, получил тяжкий вред здоровью», — поделились в ведомстве. Уточняется, что рабочий, допустивший нарушения, уже наказан. «В интересах пострадавшего прокурор района обратился в суд к ЗАО „Спецстрой-2“ с иском о взыскании морального вреда в размере один миллион рублей. Кировский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — добавили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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