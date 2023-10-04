04 октября 2023

Тюменцы массово нарушают запрет властей на использование беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, оператор бпла, fpv дрон, фпв дрон
Несмотря на запрет властей, тюменцы используют квадрокоптеры для съемки свадеб и других праздников Фото:

Жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки, несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Жители Тюменской области продолжают использовать беспилотники, несмотря на запрет властей на полеты гражданских БПЛА. К примеру, почти все выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой „с воздуха“. В интернете очень много объявлений видеографов, которые оказывают, в том числе, такие услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, дроны можно применять при проведении геодезических работ, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Но для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления.

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Жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки, несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Жители Тюменской области продолжают использовать беспилотники, несмотря на запрет властей на полеты гражданских БПЛА. К примеру, почти все выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой „с воздуха“. В интернете очень много объявлений видеографов, которые оказывают, в том числе, такие услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, дроны можно применять при проведении геодезических работ, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Но для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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