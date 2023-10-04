Тюменцы массово нарушают запрет властей на использование беспилотников

Жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки, несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Жители Тюменской области продолжают использовать беспилотники, несмотря на запрет властей на полеты гражданских БПЛА. К примеру, почти все выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой „с воздуха“. В интернете очень много объявлений видеографов, которые оказывают, в том числе, такие услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, дроны можно применять при проведении геодезических работ, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Но для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления.
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