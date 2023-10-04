Тюменцы массово нарушают запрет властей на использование беспилотников

05 октября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Несмотря на запрет властей, тюменцы используют квадрокоптеры для съемки свадеб и других праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки, несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Жители Тюменской области продолжают использовать беспилотники, несмотря на запрет властей на полеты гражданских БПЛА. К примеру, почти все выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой „с воздуха“. В интернете очень много объявлений видеографов, которые оказывают, в том числе, такие услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, дроны можно применять при проведении геодезических работ, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Но для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления.

Жители Тюменской области продолжают использовать квадрокоптеры для видеосъемки, несмотря на то, что ранее глава региона Александр Моор своим постановлением запретил запускать в небо гражданские БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Жители Тюменской области продолжают использовать беспилотники, несмотря на запрет властей на полеты гражданских БПЛА. К примеру, почти все выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой „с воздуха“. В интернете очень много объявлений видеографов, которые оказывают, в том числе, такие услуги», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. При этом, дроны можно применять при проведении геодезических работ, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Но для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления.