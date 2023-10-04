Прокуратура курганского города не согласилась с критикой губернатора Шумкова

Прокурор Шадринска не согласился с оценкой губернатора Шумкова по поводу ремонтных работ местных чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Межрайонная прокуратура Шадринска (Курганская область) не согласилась с оценкой, которую губернатор Вадим Шумков дал местным чиновникам по поводу срыва ремонтных работ на объектах историко-культурного наследия. Документ с ответом прокуратуры, которая не установила факты срыва ремонта, URA.RU предоставил представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков.

«Обращение, поступившее в межрайонную прокуратуру по вопросу использования целевых денежных средств, выделенных на ремонт объектов культурного наследия рассмотрено. В ходе проведения проверки фактов срыва ремонта на объектах не установлено», — указано в документе. Прокурор также сообщает, что нарушения законодательства по результатам проверки установлены не были.

Ранее Шумков заявлял, что начальник комитета городского хозяйства мэрии Шадринска Денис Нестеров был уволен за то, что «ни на одном из шести объектов историко-культурного наследия», на ремонт которых выделялись средства не были начаты работы. Но в ответе, который пришел общественнику прокуратура отметила, что чиновники местной мэрии по факту срыва работ не увольнялись.

По словам источника, прокуратура проверяла действующие контракты, в рамках исполнения которых и могли срываться сроки ремонта. Но так как контракты и не были заключены, то и нарушения не были выявлены. При этом губернатор критиковал чиновников именно в части промедления с оформлением документов. А начальник комитета городского хозяйства лишился должности из-за того, что мэрия Шадринска ликвидировала структуру.