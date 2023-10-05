После публикации URA.RU к свердловскому мэру нагрянули чекисты

В администрацию Малышевского городского округа (Свердловская область) пришли оперативники ФСБ — объектом их внимания стала глава округа Мария Рубцова. Причина проверки заключается в срыве отопительного сезона, о котором сообщало агентство URA.RU.
«В мэрию поселка Малышева 5 октября пришли чекисты — идет проверка в отношении главы Рубцовой по статье о халатности. Причина кроется в отсутствии отопления и горячей воды в округе», — сказал источник URA.RU.
Ранее на проблему отсутствия тепла и воды в Малышевском округе обратил внимание депутат местной думы Михаил Кудрявцев. Он заявил, что в сложившейся ситуации виновата местная администрация, которая заранее не озаботилась созданием муниципальной теплоснабжающей компании — прежняя организация накопила около 100 миллионов рублей долгов и обанкротилась.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Малышевского округа Марии Рубцовой. На момент публикации заметки ответы получены не были.
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