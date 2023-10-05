После публикации URA.RU к свердловскому мэру нагрянули чекисты

Администрацию Малышевского округа проверяет ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, фсб
Проверки ФСБ связаны со срывом отопительного сезона Фото:

В администрацию Малышевского городского округа (Свердловская область) пришли оперативники ФСБ — объектом их внимания стала глава округа Мария Рубцова. Причина проверки заключается в срыве отопительного сезона, о котором сообщало агентство URA.RU.

«В мэрию поселка Малышева 5 октября пришли чекисты — идет проверка в отношении главы Рубцовой по статье о халатности. Причина кроется в отсутствии отопления и горячей воды в округе», — сказал источник URA.RU.

Ранее на проблему отсутствия тепла и воды в Малышевском округе обратил внимание депутат местной думы Михаил Кудрявцев. Он заявил, что в сложившейся ситуации виновата местная администрация, которая заранее не озаботилась созданием муниципальной теплоснабжающей компании — прежняя организация накопила около 100 миллионов рублей долгов и обанкротилась.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Малышевского округа Марии Рубцовой. На момент публикации заметки ответы получены не были.

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В администрацию Малышевского городского округа (Свердловская область) пришли оперативники ФСБ — объектом их внимания стала глава округа Мария Рубцова. Причина проверки заключается в срыве отопительного сезона, о котором сообщало агентство URA.RU. «В мэрию поселка Малышева 5 октября пришли чекисты — идет проверка в отношении главы Рубцовой по статье о халатности. Причина кроется в отсутствии отопления и горячей воды в округе», — сказал источник URA.RU. Ранее на проблему отсутствия тепла и воды в Малышевском округе обратил внимание депутат местной думы Михаил Кудрявцев. Он заявил, что в сложившейся ситуации виновата местная администрация, которая заранее не озаботилась созданием муниципальной теплоснабжающей компании — прежняя организация накопила около 100 миллионов рублей долгов и обанкротилась. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Малышевского округа Марии Рубцовой. На момент публикации заметки ответы получены не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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