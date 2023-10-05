«Единая Россия» заметает следы в скандале со свердловским депутатом

Свердловская ЕР игнорирует суд депутата Низамова с журналистами

Представители партии не явились на суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» пытается дистанцироваться от судебного разбирательства депутата Красноуфимской думы (Свердловская область) Рустама Низамова с журналистами. Представители партии, привлеченные к процессу в качестве третьей стороны, не явились на заседание суда, а перед этим удалили свой релиз, на основании которого СМИ распространили информацию, которую Низамов как раз и оспаривает.

Все началось 26 мая 2022 года. На сайте свердловского отделения ЕР появилось сообщение: «Членство в „Единой России“ Рустама Низамова приостановлено». «Соответствующее решение было принято политсоветом Октябрьского местного отделения партии. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении <…> Низамова, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, его членство в партии „Единая Россия“ приостановлено до решения суда», — было сказано в релизе.

URA.RU и ряд других СМИ (в частности, «Коммерсант», «Правда УрФО», «Октагон» и «Уралинформбюро») опубликовали новостные заметки. Низамов потребовал от URA.RU выпустить опровержение, настаивая, что информация об уголовном деле не соответствует действительности и порочит его. Иск рассматривается в Ленинском суде.

«По нашему ходатайству суд привлек в качестве третьего лица к участию в деле Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“. Повестку они получили, но в суд не явились, пояснений не представили», — рассказал корреспонденту адвокат Павел Бабиков (бюро «Бабиков и Партнеры»), представляющий интересы URA.RU.

Он отметил, что в соответствии с законом о СМИ «редакция и журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан, если они содержатся в материалах пресс-службы общественного объединения, которым является региональное отделение партии». «В деле же с ИИА „УРА.РУ“ журналист агентства вообще сохранил скриншоты пресс-релиза, поэтому мне не ясно, на что надеется региональное отделение, занимая позицию игнорирования судебного заседания. Надеюсь, все же они явятся в суд и расскажут почему с их сайта пропал пресс-релиз про депутата Низамова», — резюмировал Бабиков. В пресс-службе регисполкома ЕР корреспонденту обещали уточнить позицию партии у юридического блока.

Так выглядит удаленный партийный релиз Фото: скриншот с сайта «Единой России»