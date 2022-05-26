Свердловского депутата, пойманного на взятке, выгнали из партии

27 мая 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Его членство в ЕР приостановлено до решения суда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Членство депутата Красноуфимского района (Свердловская область) в «Единой России» приостановлено из-за возбужденного уголовного дела против него. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения партии на официальном сайте. «В связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Думы Красноуфимского округа Рустама Низамова, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, его членство в партии „Единая Россия“ приостановлено до решения суда», — сообщила пресс-служба. Предположительно, Низамов был сообщником депутата Мерзлякова, попавшегося на получении крупной взятки. Вероятно, именно Мерзляков рассказал следствию про Низамова. Низамову, по предварительным данным, вменяют ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере»). Если следствие докажет вину Низамова, то ему будет грозить от пяти до десяти лет колонии с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности.

Членство депутата Красноуфимского района (Свердловская область) в «Единой России» приостановлено из-за возбужденного уголовного дела против него. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения партии на официальном сайте. «В связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Думы Красноуфимского округа Рустама Низамова, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, его членство в партии „Единая Россия“ приостановлено до решения суда», — сообщила пресс-служба. Предположительно, Низамов был сообщником депутата Мерзлякова, попавшегося на получении крупной взятки. Вероятно, именно Мерзляков рассказал следствию про Низамова. Низамову, по предварительным данным, вменяют ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере»). Если следствие докажет вину Низамова, то ему будет грозить от пяти до десяти лет колонии с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности.