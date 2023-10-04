В Тюмени сеть ресторанов общественного питания KFC не будет переименовывать свои заведения в Rostic’s. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Информации по поводу Rostic’s в Тюмени сейчас нет. Заведения так и продолжат работу под названием KFC. Пока ситуация сохраняется. Возможно, что-то потом когда-то изменится, но сейчас по-прежнему бренд KFC остается именно в Тюмени. Во многих городах уже, конечно, вводят Rostic’s, но в Тюмени пока так», — уточнили представители сети.
В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.
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