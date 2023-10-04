В Rostic’s раскрыли, когда начнется ребрендинг KFC в Тюмени

В Тюмени не будут переименовывать рестораны KFC в Rostic’s

05 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В компании рассказали, что в планах менять название ресторанов KFC в Тюмени нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени сеть ресторанов общественного питания KFC не будет переименовывать свои заведения в Rostic’s. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Информации по поводу Rostic’s в Тюмени сейчас нет. Заведения так и продолжат работу под названием KFC. Пока ситуация сохраняется. Возможно, что-то потом когда-то изменится, но сейчас по-прежнему бренд KFC остается именно в Тюмени. Во многих городах уже, конечно, вводят Rostic’s, но в Тюмени пока так», — уточнили представители сети. В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.

В Тюмени сеть ресторанов общественного питания KFC не будет переименовывать свои заведения в Rostic’s. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Информации по поводу Rostic’s в Тюмени сейчас нет. Заведения так и продолжат работу под названием KFC. Пока ситуация сохраняется. Возможно, что-то потом когда-то изменится, но сейчас по-прежнему бренд KFC остается именно в Тюмени. Во многих городах уже, конечно, вводят Rostic’s, но в Тюмени пока так», — уточнили представители сети. В ряде российских городов прошел ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.