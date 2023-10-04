04 октября 2023

Главный оружейник страны Обносов испытал коммунальную «Теслу» из Кургана

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Научно-технический совет корпорации "Тактически-ракетное вооружение". Курган, обносов борис
Гендиректор корпорации «КТРВ» Борис Обносов проверил работу курганского электропогрузчика Фото:

Руководитель крупнейшей корпорации по производству оружия и боеприпасов «КТРВ» Борис Обносов посетил предприятие «Кургандормаш» и проверил работу первого в России электропогрузчика МЭП-1000. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Коммунальная техника, как и американская «Тесла», работает от электричества и не выделяет выхлопов.

Увидеть продукцию предприятия и лично е протестировать на «Кургандормаш» приехал гендиректор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Борис Обносов. Во время экскурсии по предприятию он решил лично протестировать один из образцов продукции — первый в России электропогрузчик МЭП-1000», — говорится в сообщении.

Курганский электропогрузчик был разработан совместно с корпорацией «КТРВ». На заводе «Кургандормаш» отметили, что до этого коммунальную машину лично протестировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков встретился с главным оружейником страны. Также на встрече с руководителем «КТРВ» Борисом Обносовым присутствовал зампредседателя комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.

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Руководитель крупнейшей корпорации по производству оружия и боеприпасов «КТРВ» Борис Обносов посетил предприятие «Кургандормаш» и проверил работу первого в России электропогрузчика МЭП-1000. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Коммунальная техника, как и американская «Тесла», работает от электричества и не выделяет выхлопов. Увидеть продукцию предприятия и лично е протестировать на «Кургандормаш» приехал гендиректор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Борис Обносов. Во время экскурсии по предприятию он решил лично протестировать один из образцов продукции — первый в России электропогрузчик МЭП-1000», — говорится в сообщении. Курганский электропогрузчик был разработан совместно с корпорацией «КТРВ». На заводе «Кургандормаш» отметили, что до этого коммунальную машину лично протестировал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков встретился с главным оружейником страны. Также на встрече с руководителем «КТРВ» Борисом Обносовым присутствовал зампредседателя комитета по обороне и безопасности СФ РФ Сергей Муратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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