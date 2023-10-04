В Тюмени вспыхнул пожар на Салаирском тракте

05 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

На Салаирском тракте случился ландшафтный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени горит Салаирский тракт. Его уже тушат пожарные бригады. Об этом сообщило МЧС по Тюменской области. «Горит трава и сухая растительность. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — сказано в публикации МЧС. Несколькими днями ранее в Тюмени загорелся частный дом неподалеку от центра города. В огне погибли два человека.

В Тюмени горит Салаирский тракт. Его уже тушат пожарные бригады. Об этом сообщило МЧС по Тюменской области. «Горит трава и сухая растительность. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — сказано в публикации МЧС. Несколькими днями ранее в Тюмени загорелся частный дом неподалеку от центра города. В огне погибли два человека.