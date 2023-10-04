04 октября 2023

В Тюмени вспыхнул пожар на Салаирском тракте

© Служба новостей «URA.RU»
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На Салаирском тракте случился ландшафтный пожар Фото:

В Тюмени горит Салаирский тракт. Его уже тушат пожарные бригады. Об этом сообщило МЧС по Тюменской области.

«Горит трава и сухая растительность. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — сказано в публикации МЧС.

Несколькими днями ранее в Тюмени загорелся частный дом неподалеку от центра города. В огне погибли два человека.

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В Тюмени горит Салаирский тракт. Его уже тушат пожарные бригады. Об этом сообщило МЧС по Тюменской области. «Горит трава и сухая растительность. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — сказано в публикации МЧС. Несколькими днями ранее в Тюмени загорелся частный дом неподалеку от центра города. В огне погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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