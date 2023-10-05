Путин наградил 12 выдающихся свердловчан

05 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому награды получили 12 свердловчан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено звание «Родительская Слава» Геннадию и Инне Бобко, Валерию и Татьяне Черепановым, Александру и Юлии Аллаговым, Радику и Марине Лукмановым. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист железно-строительных машин путевой машинной станции №169 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути «Российские железные дороги» Олег Бражников. Также «Орденом Пирогова» награжден завотделением СОКБ №1 Сергей Михайлов. За заслуги в области транспорта награжден медалью «Заслуженный работник транспорта РФ» главный инженер Уралгипротранса Петр Евдокимов, а также гендиректор Уральского акционерного общества промышленного железнодорожного транспорта Александр Козлов. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Свердловской области. Согласно указу, в Свердловской областной суд назначили Анастасию Кузнецову. Штат Кировского районного суда пополнит Мария Соловьева.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому награды получили 12 свердловчан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено звание «Родительская Слава» Геннадию и Инне Бобко, Валерию и Татьяне Черепановым, Александру и Юлии Аллаговым, Радику и Марине Лукмановым. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист железно-строительных машин путевой машинной станции №169 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути «Российские железные дороги» Олег Бражников. Также «Орденом Пирогова» награжден завотделением СОКБ №1 Сергей Михайлов. За заслуги в области транспорта награжден медалью «Заслуженный работник транспорта РФ» главный инженер Уралгипротранса Петр Евдокимов, а также гендиректор Уральского акционерного общества промышленного железнодорожного транспорта Александр Козлов. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Свердловской области. Согласно указу, в Свердловской областной суд назначили Анастасию Кузнецову. Штат Кировского районного суда пополнит Мария Соловьева.