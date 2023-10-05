Путин наградил 12 выдающихся свердловчан

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому награды получили 12 свердловчан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено звание «Родительская Слава» Геннадию и Инне Бобко, Валерию и Татьяне Черепановым, Александру и Юлии Аллаговым, Радику и Марине Лукмановым. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист железно-строительных машин путевой машинной станции №169 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути «Российские железные дороги» Олег Бражников. Также «Орденом Пирогова» награжден завотделением СОКБ №1 Сергей Михайлов. За заслуги в области транспорта награжден медалью «Заслуженный работник транспорта РФ» главный инженер Уралгипротранса Петр Евдокимов, а также гендиректор Уральского акционерного общества промышленного железнодорожного транспорта Александр Козлов.
Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Свердловской области. Согласно указу, в Свердловской областной суд назначили Анастасию Кузнецову. Штат Кировского районного суда пополнит Мария Соловьева.
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