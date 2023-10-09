Медиапроект экс-политика Дудича возобновил работу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане реанимировали актив, учредителем которого является бывший политик Алексей Дудич, живущий в Черногории. Об этом сообщается в соцсетях. Это уже вторая за год попытка возобновления работы сайта и паблика KURGAN.RU.

«Дорогие читатели, рады сообщить, что KURGAN.RU снова в строю! Будем рады вновь делиться новостями Кургана», — указано в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Источники URA.RU полагают, что это связано с продажей актива.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Алексею Дудичу. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что актив пытались воскресить весной этого года, но проект возобновил работу лишь на время. Инсайдеры предполагали, что работу сайта и паблика реанимировали, чтобы избежать претензий Роскомнадзора. Еще одной версией источники из медиасферы называли использование актива в качестве площадки для избирательной кампании в 2024 году. Также сообщалось, что бывший кандидат в мэры Кургана Алексей Дудич, уехавший в Черногорию, продавал офисы медиахолдинга и телекомпании KURGAN.RU.

В Кургане возобновил работу паблик информагентства KURGAN.RU, учредителем которого является экс-политик Алексей Дудич Скрин: группа «KURGAN.RU. Новости Кургана и Курганской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-35493504_159172