09 октября 2023

В Кургане реанимировали актив бывшего политика Дудича, живущего в Черногории. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, депутат, телефон, айпад, чиновник, планшет
Медиапроект экс-политика Дудича возобновил работу в Кургане Фото:

В Кургане реанимировали актив, учредителем которого является бывший политик Алексей Дудич, живущий в Черногории. Об этом сообщается в соцсетях. Это уже вторая за год попытка возобновления работы сайта и паблика KURGAN.RU.

«Дорогие читатели, рады сообщить, что KURGAN.RU снова в строю! Будем рады вновь делиться новостями Кургана», — указано в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Источники URA.RU полагают, что это связано с продажей актива.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Алексею Дудичу. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что актив пытались воскресить весной этого года, но проект возобновил работу лишь на время. Инсайдеры предполагали, что работу сайта и паблика реанимировали, чтобы избежать претензий Роскомнадзора. Еще одной версией источники из медиасферы называли использование актива в качестве площадки для избирательной кампании в 2024 году. Также сообщалось, что бывший кандидат в мэры Кургана Алексей Дудич, уехавший в Черногорию, продавал офисы медиахолдинга и телекомпании KURGAN.RU.

В Кургане возобновил работу паблик информагентства KURGAN.RU, учредителем которого является экс-политик Алексей Дудич
В Кургане возобновил работу паблик информагентства KURGAN.RU, учредителем которого является экс-политик Алексей Дудич
Также спустя восемь месяцев заработал сайт агентства, на котором 9 октября появились новые публикации
Также спустя восемь месяцев заработал сайт агентства, на котором 9 октября появились новые публикации

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В Кургане реанимировали актив, учредителем которого является бывший политик Алексей Дудич, живущий в Черногории. Об этом сообщается в соцсетях. Это уже вторая за год попытка возобновления работы сайта и паблика KURGAN.RU. «Дорогие читатели, рады сообщить, что KURGAN.RU снова в строю! Будем рады вновь делиться новостями Кургана», — указано в группе агентства в соцсети «ВКонтакте». Источники URA.RU полагают, что это связано с продажей актива. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Алексею Дудичу. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что актив пытались воскресить весной этого года, но проект возобновил работу лишь на время. Инсайдеры предполагали, что работу сайта и паблика реанимировали, чтобы избежать претензий Роскомнадзора. Еще одной версией источники из медиасферы называли использование актива в качестве площадки для избирательной кампании в 2024 году. Также сообщалось, что бывший кандидат в мэры Кургана Алексей Дудич, уехавший в Черногорию, продавал офисы медиахолдинга и телекомпании KURGAN.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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