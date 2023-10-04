04 октября 2023

Депутат из ЯНАО Гудкова, отдавшая деньги мошенникам, хочет уйти на больничный. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Надежда Гудкова переживает из-за ситуации с кражей 30 млн рублей Фото:

Депутат заксо ЯНАО Надежда Гудкова, отдавшая мошенникам 30 млн рублей, может уйти на больничный. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, женщина очень тяжело переживает не только потерю денег, но и тот факт, что история стала известна широкой общественности.

«Говорят, Гудковой стало плохо с сердцем на фоне происходящего. Может уйти на больничный или взять отпуск, пока все не уляжется», — сообщил источник. Инсайдер в заксобрании также отметил, что, после того, как информация о ситуации с мошенниками появилась в сети, Надежда Гудкова не пришла на открытие ямальского патриотического форума в Ноябрьске, на который была приглашена.

Как рассказывают инсайдеры, обрабатывавшие депутата злоумышленники придумали для Гудковой легенду, в которой фигурировал ее сын. Возможно, именно это обстоятельство заставило жертву потерять бдительность, считают источники. Получить комментарий у Надежды Гудковой не удалось — на звонок корреспондента URA.RU она не ответила.

Ранее сообщалось, что Надежда Гудкова перевела телефонным мошенникам более 30 млн рублей. По факту мошеннических действий и хищении денежных средств силовики возбудили уголовное дело. В своих соцсетях депутат также отмечала, что ее взломали.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат заксо ЯНАО Надежда Гудкова, отдавшая мошенникам 30 млн рублей, может уйти на больничный. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, женщина очень тяжело переживает не только потерю денег, но и тот факт, что история стала известна широкой общественности. «Говорят, Гудковой стало плохо с сердцем на фоне происходящего. Может уйти на больничный или взять отпуск, пока все не уляжется», — сообщил источник. Инсайдер в заксобрании также отметил, что, после того, как информация о ситуации с мошенниками появилась в сети, Надежда Гудкова не пришла на открытие ямальского патриотического форума в Ноябрьске, на который была приглашена. Как рассказывают инсайдеры, обрабатывавшие депутата злоумышленники придумали для Гудковой легенду, в которой фигурировал ее сын. Возможно, именно это обстоятельство заставило жертву потерять бдительность, считают источники. Получить комментарий у Надежды Гудковой не удалось — на звонок корреспондента URA.RU она не ответила. Ранее сообщалось, что Надежда Гудкова перевела телефонным мошенникам более 30 млн рублей. По факту мошеннических действий и хищении денежных средств силовики возбудили уголовное дело. В своих соцсетях депутат также отмечала, что ее взломали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...