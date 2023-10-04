Депутат из ЯНАО Гудкова, отдавшая деньги мошенникам, хочет уйти на больничный. Инсайд

05 октября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Надежда Гудкова переживает из-за ситуации с кражей 30 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат заксо ЯНАО Надежда Гудкова, отдавшая мошенникам 30 млн рублей, может уйти на больничный. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, женщина очень тяжело переживает не только потерю денег, но и тот факт, что история стала известна широкой общественности. «Говорят, Гудковой стало плохо с сердцем на фоне происходящего. Может уйти на больничный или взять отпуск, пока все не уляжется», — сообщил источник. Инсайдер в заксобрании также отметил, что, после того, как информация о ситуации с мошенниками появилась в сети, Надежда Гудкова не пришла на открытие ямальского патриотического форума в Ноябрьске, на который была приглашена. Как рассказывают инсайдеры, обрабатывавшие депутата злоумышленники придумали для Гудковой легенду, в которой фигурировал ее сын. Возможно, именно это обстоятельство заставило жертву потерять бдительность, считают источники. Получить комментарий у Надежды Гудковой не удалось — на звонок корреспондента URA.RU она не ответила. Ранее сообщалось, что Надежда Гудкова перевела телефонным мошенникам более 30 млн рублей. По факту мошеннических действий и хищении денежных средств силовики возбудили уголовное дело. В своих соцсетях депутат также отмечала, что ее взломали.

Депутат заксо ЯНАО Надежда Гудкова, отдавшая мошенникам 30 млн рублей, может уйти на больничный. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, женщина очень тяжело переживает не только потерю денег, но и тот факт, что история стала известна широкой общественности. «Говорят, Гудковой стало плохо с сердцем на фоне происходящего. Может уйти на больничный или взять отпуск, пока все не уляжется», — сообщил источник. Инсайдер в заксобрании также отметил, что, после того, как информация о ситуации с мошенниками появилась в сети, Надежда Гудкова не пришла на открытие ямальского патриотического форума в Ноябрьске, на который была приглашена. Как рассказывают инсайдеры, обрабатывавшие депутата злоумышленники придумали для Гудковой легенду, в которой фигурировал ее сын. Возможно, именно это обстоятельство заставило жертву потерять бдительность, считают источники. Получить комментарий у Надежды Гудковой не удалось — на звонок корреспондента URA.RU она не ответила. Ранее сообщалось, что Надежда Гудкова перевела телефонным мошенникам более 30 млн рублей. По факту мошеннических действий и хищении денежных средств силовики возбудили уголовное дело. В своих соцсетях депутат также отмечала, что ее взломали.