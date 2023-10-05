Музей PERMM планирует продавать пермское современное искусство

Наиля Аллахвердиева задумалась о торговле современным искусством Фото: Размик Закарян © URA.RU

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева хочет поставить современное искусство Перми на бизнес-рельсы. По ее словам, тема продажи работ художников актуальна, так как в Перми нет галерей современного искусства.

«Очень хочется попробовать музей PERMM в качестве продавца. В ситуации отсутствия галерей современного искусства в Перми мы можем взять на себя эту миссию и попробовать вывести пермское искусство в рыночное пространство», — цитирует Аллахвердиеву telegram-канал музея.

О своей идее директор PERMM рассказала, подводя итоги участия музея в ярмарке Cosmoscow. По словам Аллахвердиевой, у пермского стенда высокий индекс цитирования в соцсетях и множество восторженных отзывов. Как ранее рассказывало URA.RU, PERMM оформил стенд с помощью инсталляции, которая представляла собой вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Работа Василия Кононова-Гредина символизирует переезд музея в новое пространство бывшего автосалона. В этой локации он откроется 28 октября.