Музей PERMM планирует продавать пермское современное искусство

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Презентация 4 сезона паблик-арт-программы "ЧО". Екатеринбург, аллахвердиева наиля
Наиля Аллахвердиева задумалась о торговле современным искусством Фото:

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева хочет поставить современное искусство Перми на бизнес-рельсы. По ее словам, тема продажи работ художников актуальна, так как в Перми нет галерей современного искусства.

«Очень хочется попробовать музей PERMM в качестве продавца. В ситуации отсутствия галерей современного искусства в Перми мы можем взять на себя эту миссию и попробовать вывести пермское искусство в рыночное пространство», — цитирует Аллахвердиеву telegram-канал музея.

О своей идее директор PERMM рассказала, подводя итоги участия музея в ярмарке Cosmoscow. По словам Аллахвердиевой, у пермского стенда высокий индекс цитирования в соцсетях и множество восторженных отзывов. Как ранее рассказывало URA.RU, PERMM оформил стенд с помощью инсталляции, которая представляла собой вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Работа Василия Кононова-Гредина символизирует переезд музея в новое пространство бывшего автосалона. В этой локации он откроется 28 октября.

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Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева хочет поставить современное искусство Перми на бизнес-рельсы. По ее словам, тема продажи работ художников актуальна, так как в Перми нет галерей современного искусства. «Очень хочется попробовать музей PERMM в качестве продавца. В ситуации отсутствия галерей современного искусства в Перми мы можем взять на себя эту миссию и попробовать вывести пермское искусство в рыночное пространство», — цитирует Аллахвердиеву telegram-канал музея. О своей идее директор PERMM рассказала, подводя итоги участия музея в ярмарке Cosmoscow. По словам Аллахвердиевой, у пермского стенда высокий индекс цитирования в соцсетях и множество восторженных отзывов. Как ранее рассказывало URA.RU, PERMM оформил стенд с помощью инсталляции, которая представляла собой вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Работа Василия Кононова-Гредина символизирует переезд музея в новое пространство бывшего автосалона. В этой локации он откроется 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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