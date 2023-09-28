Для стенда PERMM на ярмарке Cosmoscow художник вывернул наизнанку Mercedes

Такой Mercedes превратили в арт-объект Фото: wikipedia.org

Художник Василий Кононов-Гредин оформил стенд пермского музея современного искусства PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023. Его инсталляция — это вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известный также как «Гелендваген» или «Гелик». Работа символизирует переезд музея PERMM в новое пространство бывшего автосалона, пояснили авторы.

«Реновация автоцентра станет главным сюжетом стенда PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023. Василий Кононов-Гредин представляет работу, основанную на деконструкции легендарного автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года», — сообщает музей в соцсетях.

Инсталляция уже установлена на ярмарке. После ее завершения, как рассказывало URA.RU, объект переедет Пермь.

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