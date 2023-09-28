Пермский музей показал москвичам вывернутый наизнанку «Гелендваген». Фото

Для стенда PERMM на ярмарке Cosmoscow художник вывернул наизнанку Mercedes
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Открытая лицензия от 27.07.2016 , машина, мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, автомобиль, авто, гелентваген, mercedes, гелендваген, гелик
Такой Mercedes превратили в арт-объект Фото:

Художник Василий Кононов-Гредин оформил стенд пермского музея современного искусства PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023. Его инсталляция — это вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известный также как «Гелендваген» или «Гелик». Работа символизирует переезд музея PERMM в новое пространство бывшего автосалона, пояснили авторы.

«Реновация автоцентра станет главным сюжетом стенда PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023. Василий Кононов-Гредин представляет работу, основанную на деконструкции легендарного автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года», — сообщает музей в соцсетях.

Инсталляция уже установлена на ярмарке. После ее завершения, как рассказывало URA.RU, объект переедет Пермь.

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Художник Василий Кононов-Гредин оформил стенд пермского музея современного искусства PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023. Его инсталляция — это вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известный также как «Гелендваген» или «Гелик». Работа символизирует переезд музея PERMM в новое пространство бывшего автосалона, пояснили авторы. «Реновация автоцентра станет главным сюжетом стенда PERMM на ярмарке Cosmoscow 2023. Василий Кононов-Гредин представляет работу, основанную на деконструкции легендарного автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года», — сообщает музей в соцсетях. Инсталляция уже установлена на ярмарке. После ее завершения, как рассказывало URA.RU, объект переедет Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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