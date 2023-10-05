Главарь челябинской ОПГ «Турбазовские» Чащин решил избавиться от наказания

Ходатайство Сергея Чащина рассмотрит городской суд Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер миасской ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин, приговоренный к 13 годам заключения, решил досрочно избавиться даже от существенно смягченного наказания. Это следует из картотеки судебных дел. Ранее он уже добился замены пребывания в колонии строгого режима на принудительные работы.

«Ходатайство Чащина об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ (ч.1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ) поступило в суд. В производство его отдали 4 октября», — пояснили в Копейском городском суде.

На счету банды — целый ряд убийств и покушений по всей России. В Миассе их жертвами стали директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин в 2005 году и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров в 2008 году.

Разгром «Турбазовских» начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соучастника Ралифа Фаизова. Чащин дал показания на заказчика громких убийств — главу Миасса Виктор Ардабьевский. Он был задержан в сентябре 2013 года и умер в московском СИЗО до суда. Другие члены группировки получили длительные сроки лишения свободы. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство, его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, которую он покинул досрочно — оставшийся срок ему заменили принудительными работами.