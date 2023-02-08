Лидер крупнейшей ОПГ выйдет из челябинской колонии строгого режима

Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин в ближайшее время выйдет из колонии строгого режима. Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Чащина о замене ему остатка срока на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщил 9 февраля источник в силовых структурах.
«Чащин подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Копейский городской суд это ходатайство удовлетворил, заменив ему оставшийся срок принудительными работами», — рассказал источник.
В начале октября Чащин также просил заменить оставшийся срок на УДО. Однако колония отозвала ходатайство и производство по делу прекратили.
В июле 2014 году Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Лидер ОПГ причастен к убийству руководителя ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году.
Во время заключения Чащин дал показания на заказчика громких убийств. Им оказался глава Миасса Виктор Ардабьевский. Экс-глава был задержан и впоследствии умер в московском СИЗО до суда.
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