08 февраля 2023

Лидер крупнейшей ОПГ выйдет из челябинской колонии строгого режима

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, осужденные, храм, церковь, зэки, ик10, исправительная колония10
В июле 2014 году Сергея Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима Фото:

Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин в ближайшее время выйдет из колонии строгого режима. Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Чащина о замене ему остатка срока на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщил 9 февраля источник в силовых структурах.

«Чащин подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Копейский городской суд это ходатайство удовлетворил, заменив ему оставшийся срок принудительными работами», — рассказал источник.

В начале октября Чащин также просил заменить оставшийся срок на УДО. Однако колония отозвала ходатайство и производство по делу прекратили.

В июле 2014 году Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Лидер ОПГ причастен к убийству руководителя ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году.

Во время заключения Чащин дал показания на заказчика громких убийств. Им оказался глава Миасса Виктор Ардабьевский. Экс-глава был задержан и впоследствии умер в московском СИЗО до суда.

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Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин в ближайшее время выйдет из колонии строгого режима. Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Чащина о замене ему остатка срока на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщил 9 февраля источник в силовых структурах. «Чащин подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Копейский городской суд это ходатайство удовлетворил, заменив ему оставшийся срок принудительными работами», — рассказал источник. В начале октября Чащин также просил заменить оставшийся срок на УДО. Однако колония отозвала ходатайство и производство по делу прекратили. В июле 2014 году Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Лидер ОПГ причастен к убийству руководителя ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Во время заключения Чащин дал показания на заказчика громких убийств. Им оказался глава Миасса Виктор Ардабьевский. Экс-глава был задержан и впоследствии умер в московском СИЗО до суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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