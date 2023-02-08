Лидер крупнейшей ОПГ выйдет из челябинской колонии строгого режима

09 февраля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В июле 2014 году Сергея Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин в ближайшее время выйдет из колонии строгого режима. Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Чащина о замене ему остатка срока на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщил 9 февраля источник в силовых структурах. «Чащин подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Копейский городской суд это ходатайство удовлетворил, заменив ему оставшийся срок принудительными работами», — рассказал источник. В начале октября Чащин также просил заменить оставшийся срок на УДО. Однако колония отозвала ходатайство и производство по делу прекратили. В июле 2014 году Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Лидер ОПГ причастен к убийству руководителя ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Во время заключения Чащин дал показания на заказчика громких убийств. Им оказался глава Миасса Виктор Ардабьевский. Экс-глава был задержан и впоследствии умер в московском СИЗО до суда.

Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин в ближайшее время выйдет из колонии строгого режима. Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Чащина о замене ему остатка срока на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщил 9 февраля источник в силовых структурах. «Чащин подал ходатайство о замене наказания на более мягкое. Копейский городской суд это ходатайство удовлетворил, заменив ему оставшийся срок принудительными работами», — рассказал источник. В начале октября Чащин также просил заменить оставшийся срок на УДО. Однако колония отозвала ходатайство и производство по делу прекратили. В июле 2014 году Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Лидер ОПГ причастен к убийству руководителя ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Во время заключения Чащин дал показания на заказчика громких убийств. Им оказался глава Миасса Виктор Ардабьевский. Экс-глава был задержан и впоследствии умер в московском СИЗО до суда.