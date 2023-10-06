Жители ХМАО пожаловались на рост цен на лекарства

06 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Стоимость анальгетиков в аптеках Ханты-Мансийска выросла в среднем на 10 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Югорчане пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. О скачке стоимости лекарств в аптеках Ханты-Мансийска журналисту агентства URA.RU рассказала местная жительница. «Периодически покупаю в аптеке рядом с работой анальгетик определенной марки из-за хронических болей. За прошедший месяц заметила резкий скачок цены на лекарство. Посмотрела по другим аптекам, везде подняли ценник. Причем не только на обезболивающее этой фирмы, на большинство!» — негодует югорчанка. Исходя из данных Тюменьстата, в начале сентября в Ханты-Мансийске пачку с десятью таблетками комбинированных анальгетиков можно было приобрести в среднем за 124,32 рубля. При этом, в начале октября средняя стоимость лекарственных средств на этой же позиции возросла до 137,34 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен.

Югорчане пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. О скачке стоимости лекарств в аптеках Ханты-Мансийска журналисту агентства URA.RU рассказала местная жительница. «Периодически покупаю в аптеке рядом с работой анальгетик определенной марки из-за хронических болей. За прошедший месяц заметила резкий скачок цены на лекарство. Посмотрела по другим аптекам, везде подняли ценник. Причем не только на обезболивающее этой фирмы, на большинство!» — негодует югорчанка. Исходя из данных Тюменьстата, в начале сентября в Ханты-Мансийске пачку с десятью таблетками комбинированных анальгетиков можно было приобрести в среднем за 124,32 рубля. При этом, в начале октября средняя стоимость лекарственных средств на этой же позиции возросла до 137,34 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен.