Жители ХМАО пожаловались на рост цен на лекарства

Югорчане пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. О скачке стоимости лекарств в аптеках Ханты-Мансийска журналисту агентства URA.RU рассказала местная жительница.
«Периодически покупаю в аптеке рядом с работой анальгетик определенной марки из-за хронических болей. За прошедший месяц заметила резкий скачок цены на лекарство. Посмотрела по другим аптекам, везде подняли ценник. Причем не только на обезболивающее этой фирмы, на большинство!» — негодует югорчанка.
Исходя из данных Тюменьстата, в начале сентября в Ханты-Мансийске пачку с десятью таблетками комбинированных анальгетиков можно было приобрести в среднем за 124,32 рубля. При этом, в начале октября средняя стоимость лекарственных средств на этой же позиции возросла до 137,34 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен.
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