Жители ХМАО пожаловались на рост цен на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптека. Москва, лекарства, аптека
Стоимость анальгетиков в аптеках Ханты-Мансийска выросла в среднем на 10 рублей Фото:

Югорчане пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. О скачке стоимости лекарств в аптеках Ханты-Мансийска журналисту агентства URA.RU рассказала местная жительница.

«Периодически покупаю в аптеке рядом с работой анальгетик определенной марки из-за хронических болей. За прошедший месяц заметила резкий скачок цены на лекарство. Посмотрела по другим аптекам, везде подняли ценник. Причем не только на обезболивающее этой фирмы, на большинство!» — негодует югорчанка.

Исходя из данных Тюменьстата, в начале сентября в Ханты-Мансийске пачку с десятью таблетками комбинированных анальгетиков можно было приобрести в среднем за 124,32 рубля. При этом, в начале октября средняя стоимость лекарственных средств на этой же позиции возросла до 137,34 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчане пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. О скачке стоимости лекарств в аптеках Ханты-Мансийска журналисту агентства URA.RU рассказала местная жительница. «Периодически покупаю в аптеке рядом с работой анальгетик определенной марки из-за хронических болей. За прошедший месяц заметила резкий скачок цены на лекарство. Посмотрела по другим аптекам, везде подняли ценник. Причем не только на обезболивающее этой фирмы, на большинство!» — негодует югорчанка. Исходя из данных Тюменьстата, в начале сентября в Ханты-Мансийске пачку с десятью таблетками комбинированных анальгетиков можно было приобрести в среднем за 124,32 рубля. При этом, в начале октября средняя стоимость лекарственных средств на этой же позиции возросла до 137,34 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО массово закупаются лекарствами во время отдыха в Турции. Югорчане покупают препараты впрок из-за более дешевых цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...