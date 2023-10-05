Аналитик Антонов: нефть Brent может просесть до 80 долларов за баррель

06 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Цена на нефть резко опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с конца августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Котировки на нефть марки Brent могут упасть на бирже до 80 долларов за баррель. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Ранее котировки нефти резко снизились ниже 85 долларов за баррель. Это случилось впервые с конца лета. «Котировки Brent могут просесть до 80 долларов за баррель, но на этом уровне будет находиться достаточно сильная поддержка. Катастрофы не будет, даже если цена Urals упадет ниже 30 долларов, потому что на этом уровне резко вырастет спрос на нашу нефть как минимум в Китае, да еще на этом уровне и потолок цен, скорее всего, отменят», — сказал Владислав Антонов. По словам собеседника агентства, существует несколько причин резкого падения котировок нефти. «Есть первая — Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на вчерашнем заседании подтвердил уже существующие квоты на добычу. Вторая — в США добыча нефти в недельном разрезе осталась на прежнем достаточно высоком уровне. Третья — Россия в ноябре может пересмотреть параметры добровольного сокращения добычи нефти в любую сторону», — объяснил финансовый аналитик.

Котировки на нефть марки Brent могут упасть на бирже до 80 долларов за баррель. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Ранее котировки нефти резко снизились ниже 85 долларов за баррель. Это случилось впервые с конца лета. «Котировки Brent могут просесть до 80 долларов за баррель, но на этом уровне будет находиться достаточно сильная поддержка. Катастрофы не будет, даже если цена Urals упадет ниже 30 долларов, потому что на этом уровне резко вырастет спрос на нашу нефть как минимум в Китае, да еще на этом уровне и потолок цен, скорее всего, отменят», — сказал Владислав Антонов. По словам собеседника агентства, существует несколько причин резкого падения котировок нефти. «Есть первая — Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на вчерашнем заседании подтвердил уже существующие квоты на добычу. Вторая — в США добыча нефти в недельном разрезе осталась на прежнем достаточно высоком уровне. Третья — Россия в ноябре может пересмотреть параметры добровольного сокращения добычи нефти в любую сторону», — объяснил финансовый аналитик.