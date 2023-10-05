Путин заявил о несокрушимости экономики России

Путин: экономика России устойчиво выдерживает натиск западных санкций

05 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Россия успешно справляется с решением задач в экономике, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Ситуация в российской экономике является стабильной и устойчивой. Страна смогла преодолеть все проблемы, вызванные западными санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «В России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, все проблемы из-за санкций преодолены», — отметил Владимир Путин. Он уточнил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года, как и в ближайшие несколько лет, будет в районе 1%. Кроме того, президент отметил, что реальные доходы россиян выросли более чем на 12%. Также государство не променяло «масло на пушки» и продолжает выполнять все социальные обязательства перед гражданами, подчеркнул Путин. На данный момент Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, продолжил глава государства. «Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике», — резюмировал он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что экономика России стабильно растет. Недавно Путин обсудил с правительством жесткие меры по удержанию цен на бензин в стране. Также президент поставил высокую планку по зарплатам россиян на ближайшие 10 лет.

Ситуация в российской экономике является стабильной и устойчивой. Страна смогла преодолеть все проблемы, вызванные западными санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «В России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, все проблемы из-за санкций преодолены», — отметил Владимир Путин. Он уточнил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года, как и в ближайшие несколько лет, будет в районе 1%. Кроме того, президент отметил, что реальные доходы россиян выросли более чем на 12%. Также государство не променяло «масло на пушки» и продолжает выполнять все социальные обязательства перед гражданами, подчеркнул Путин. На данный момент Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, продолжил глава государства. «Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике», — резюмировал он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что экономика России стабильно растет. Недавно Путин обсудил с правительством жесткие меры по удержанию цен на бензин в стране. Также президент поставил высокую планку по зарплатам россиян на ближайшие 10 лет.