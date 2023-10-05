Путин заявил о несокрушимости экономики России

Путин: экономика России устойчиво выдерживает натиск западных санкций
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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Россия успешно справляется с решением задач в экономике, заявил Путин Фото:
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Новая экономика России

Ситуация в российской экономике является стабильной и устойчивой. Страна смогла преодолеть все проблемы, вызванные западными санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«В России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, все проблемы из-за санкций преодолены», — отметил Владимир Путин. Он уточнил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года, как и в ближайшие несколько лет, будет в районе 1%.

Кроме того, президент отметил, что реальные доходы россиян выросли более чем на 12%. Также государство не променяло «масло на пушки» и продолжает выполнять все социальные обязательства перед гражданами, подчеркнул Путин.

На данный момент Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, продолжил глава государства. «Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике», — резюмировал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что экономика России стабильно растет. Недавно Путин обсудил с правительством жесткие меры по удержанию цен на бензин в стране. Также президент поставил высокую планку по зарплатам россиян на ближайшие 10 лет.

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Ситуация в российской экономике является стабильной и устойчивой. Страна смогла преодолеть все проблемы, вызванные западными санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «В России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, все проблемы из-за санкций преодолены», — отметил Владимир Путин. Он уточнил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года, как и в ближайшие несколько лет, будет в районе 1%. Кроме того, президент отметил, что реальные доходы россиян выросли более чем на 12%. Также государство не променяло «масло на пушки» и продолжает выполнять все социальные обязательства перед гражданами, подчеркнул Путин. На данный момент Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, продолжил глава государства. «Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике», — резюмировал он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что экономика России стабильно растет. Недавно Путин обсудил с правительством жесткие меры по удержанию цен на бензин в стране. Также президент поставил высокую планку по зарплатам россиян на ближайшие 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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