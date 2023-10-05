Путин заявил о несокрушимости экономики России

Ситуация в российской экономике является стабильной и устойчивой. Страна смогла преодолеть все проблемы, вызванные западными санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«В России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, все проблемы из-за санкций преодолены», — отметил Владимир Путин. Он уточнил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года, как и в ближайшие несколько лет, будет в районе 1%.
Кроме того, президент отметил, что реальные доходы россиян выросли более чем на 12%. Также государство не променяло «масло на пушки» и продолжает выполнять все социальные обязательства перед гражданами, подчеркнул Путин.
На данный момент Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, продолжил глава государства. «Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике», — резюмировал он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что экономика России стабильно растет. Недавно Путин обсудил с правительством жесткие меры по удержанию цен на бензин в стране. Также президент поставил высокую планку по зарплатам россиян на ближайшие 10 лет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.