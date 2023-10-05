Путин назвал Одессу русским городом

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Путин принимает участие в дискуссионном клубе «Валдай» Фото:

Одесса — это русский город. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

«Одесса — это русский город. И чуть-чуть еврейский», — заявил Владимир Путин.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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Одесса — это русский город. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. «Одесса — это русский город. И чуть-чуть еврейский», — заявил Владимир Путин. Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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