Путин назвал Одессу русским городом

Путин принимает участие в дискуссионном клубе «Валдай»
Одесса — это русский город. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.
«Одесса — это русский город. И чуть-чуть еврейский», — заявил Владимир Путин.
Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи со 2 по 5 октября. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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