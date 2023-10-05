Выступление Путина на пленарной сессии в клубе «Валдай»: главные заявления

Путин: перед Россией поставлена важная задача построить новый мир

05 октября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи и сделал несколько заявлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он выступил с такими заявлениями, как «перед Россией стоит задача строительства нового мира», и с советами к Западу. URA.RU приводит главные заявления президента РФ с пленарной сессии. «Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы [члены дискуссионного клуба], уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», — заявил Путин. Прочный мир будет установлен только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважается другими, добавил он. Другие заявления главы государства: Президент РФ указал, что Россия является самой большой страной в мире и не ищет новые земли. Насчет украинского кризиса Путин сообщил, что тот не является территориальным конфликтом.

«Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, мир загнан в противостояние „мы или они“. Это порочная культура XX века», — сказал российский президент.

Также было сказано, что Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции. Он пытается лепить образ врага из тех, кто не готов следовать тенденциям западных элит. «Нельзя обеспечить безопасность одних за счет других, гармония достижима — надо просто отбросить гордыню и не смотреть на других как на дикарей», — добавил президент.

Совет Путина для Запада: нужно «протереть глаза», избавиться от высокомерия. Он уточнил, что колониальная эпоха больше не вернется.

Глава государства отметил, что «человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, <…>, а напротив — мир находится на пути к синергии государств, цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми».

По его словам, навязывание любому народу или стране чужих правил должно быть запрещено. В мире много цивилизаций и ни одна из них не хуже и не лучше другой, они абсолютно равноправны.

Путин сообщил, что экономика России стабильна и устойчива. «Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике», — заверил он.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он выступил с такими заявлениями, как «перед Россией стоит задача строительства нового мира», и с советами к Западу. URA.RU приводит главные заявления президента РФ с пленарной сессии. «Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы [члены дискуссионного клуба], уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», — заявил Путин. Прочный мир будет установлен только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважается другими, добавил он. Другие заявления главы государства: