Шойгу заявил о формировании резервных полков для СВО

Резервы ВС РФ проходят подготовку и постоянно пополняются, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В России создано девять резервных полков для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков», —
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