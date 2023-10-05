Шойгу заявил о формировании резервных полков для СВО

05 октября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Резервы ВС РФ проходят подготовку и постоянно пополняются, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России создано девять резервных полков для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков», — передает слова Шойгу telegram-канал Минобороны. Он добавил, что резервы сейчас активно готовятся и постоянно пополняются, как приростом личного состава, так и материально-технической базой.

В России создано девять резервных полков для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков», — передает слова Шойгу telegram-канал Минобороны. Он добавил, что резервы сейчас активно готовятся и постоянно пополняются, как приростом личного состава, так и материально-технической базой.