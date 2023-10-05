Шойгу заявил о формировании резервных полков для СВО

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Резервы ВС РФ проходят подготовку и постоянно пополняются, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России создано девять резервных полков для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков», — передает слова Шойгу telegram-канал Минобороны. Он добавил, что резервы сейчас активно готовятся и постоянно пополняются, как приростом личного состава, так и материально-технической базой.

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В России создано девять резервных полков для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков», — передает слова Шойгу telegram-канал Минобороны. Он добавил, что резервы сейчас активно готовятся и постоянно пополняются, как приростом личного состава, так и материально-технической базой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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