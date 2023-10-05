СК возбудил уголовные дела после убийства пермского бизнесмена

СК допросил свидетелей и осмотрел место происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовные дела после убийства бизнесмена Александра Лукова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели», — сообщили на сайте ведомства.

Бизнесмена Александра Лукова застрелили 5 октября. По информации telegram-канала «112», неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Местные жители сообщили, что нападавший сбежал с места преступления.