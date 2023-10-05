СК возбудил уголовные дела после убийства пермского бизнесмена

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Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
СК допросил свидетелей и осмотрел место происшествия Фото:

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовные дела после убийства бизнесмена Александра Лукова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели», — сообщили на сайте ведомства.

Бизнесмена Александра Лукова застрелили 5 октября. По информации telegram-канала «112», неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Местные жители сообщили, что нападавший сбежал с места преступления.

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СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовные дела после убийства бизнесмена Александра Лукова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели», — сообщили на сайте ведомства. Бизнесмена Александра Лукова застрелили 5 октября. По информации telegram-канала «112», неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Местные жители сообщили, что нападавший сбежал с места преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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