05 октября 2023

Президент Словакии Чапутова изменила свое мнение о помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Словакии Чапутова решила продолжить военную помощь Украине Фото:
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Президент Словакии Зузана Чапутова изменила ранее озвученное решение о военной поддержке Украины. В соцсети Х (бывший Twitter) она заявила, что отправку вооружения Киеву следует продолжить.

«Военная помощь Украине должна продолжаться», — сказано в опубликованном заявлении Чапутовой. Она подчеркнула, что данные меры направлены не только на защиту Украины, но и обеспечат безопасность самой Словакии.

Ранее Чапутова выступила против отправки дополнительной военной техники Украине после победы на парламентских выборах антиукраинской партии «Направление — социальная демократия». Издание AP писало, что Словакия не будет поддерживать антироссийские санкции и военную помощь Киеву после выборов 30 сентября, если победу одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Словакии Зузана Чапутова изменила ранее озвученное решение о военной поддержке Украины. В соцсети Х (бывший Twitter) она заявила, что отправку вооружения Киеву следует продолжить. «Военная помощь Украине должна продолжаться», — сказано в опубликованном заявлении Чапутовой. Она подчеркнула, что данные меры направлены не только на защиту Украины, но и обеспечат безопасность самой Словакии. Ранее Чапутова выступила против отправки дополнительной военной техники Украине после победы на парламентских выборах антиукраинской партии «Направление — социальная демократия». Издание AP писало, что Словакия не будет поддерживать антироссийские санкции и военную помощь Киеву после выборов 30 сентября, если победу одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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