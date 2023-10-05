Швейцария будет платить украинским беженцам 4000 долларов, чтобы те уехали

06 октября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Власти страны пытаются откупится от украинцев долларами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария готова платить беженцам с Украины более 4000 долларов, чтобы они уезжали домой на родину. Такое решение принято в правительстве страны. « Кабмин пришел к выводу, что Швейцарии выгоднее поощрить украинцев добровольно покинуть страну, чем платить им пособия. Власти также опасаются, что после длительного пребывания украинцы не захотят покидать страну», — говорится в материале SwissInfo. Правительство Швейцарии считает, что цифраа от 1090 до 4355 долларов на человека станет достаточно мотивирующей для украинца, чтобы покинуть страну. Точная сумма выплат будет зависеть от фазы отъезда беженца. Национальный совет Швейцарии ранее отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты. Это касается также и Украины.

Швейцария готова платить беженцам с Украины более 4000 долларов, чтобы они уезжали домой на родину. Такое решение принято в правительстве страны. « Кабмин пришел к выводу, что Швейцарии выгоднее поощрить украинцев добровольно покинуть страну, чем платить им пособия. Власти также опасаются, что после длительного пребывания украинцы не захотят покидать страну», — говорится в материале SwissInfo. Правительство Швейцарии считает, что цифраа от 1090 до 4355 долларов на человека станет достаточно мотивирующей для украинца, чтобы покинуть страну. Точная сумма выплат будет зависеть от фазы отъезда беженца. Национальный совет Швейцарии ранее отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты. Это касается также и Украины.