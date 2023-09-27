Швейцария отказала в реэкспорте своего оружия на Украину

27 сентября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Швейцария отказала в реэкспорте своего оружия на Украину из-за того, что она вовлечена в военный конфликт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты. Это касается также и Украины. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство. Агентство объясняет, что данная инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта оружия Швейцарии. В проекте предполагается возможность поставки оружия стране, которая участвует в конфликте. Но только в том случае, если таким образом в соответствии с нормами международного публичного права она реализует право на самооборону. Ранее в Швейцарии подсчитали, какой удар по европейской экономике нанесла Украина. Это привело к росту инфляции в Европе, и подобные негативные последствия для региона в средне- и долгосрочной перспективе будут только усиливаться.

Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты. Это касается также и Украины. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство. Агентство объясняет, что данная инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта оружия Швейцарии. В проекте предполагается возможность поставки оружия стране, которая участвует в конфликте. Но только в том случае, если таким образом в соответствии с нормами международного публичного права она реализует право на самооборону. Ранее в Швейцарии подсчитали, какой удар по европейской экономике нанесла Украина. Это привело к росту инфляции в Европе, и подобные негативные последствия для региона в средне- и долгосрочной перспективе будут только усиливаться.