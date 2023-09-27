Швейцария отказала в реэкспорте своего оружия на Украину

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Швейцария отказала в реэкспорте своего оружия на Украину из-за того, что она вовлечена в военный конфликт Фото:

Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты. Это касается также и Украины. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

Агентство объясняет, что данная инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта оружия Швейцарии. В проекте предполагается возможность поставки оружия стране, которая участвует в конфликте. Но только в том случае, если таким образом в соответствии с нормами международного публичного права она реализует право на самооборону.

Ранее в Швейцарии подсчитали, какой удар по европейской экономике нанесла Украина. Это привело к росту инфляции в Европе, и подобные негативные последствия для региона в средне- и долгосрочной перспективе будут только усиливаться.

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Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу, касающуюся реэкспорта своего оружия в страны, которые вовлечены в военные конфликты. Это касается также и Украины. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство. Агентство объясняет, что данная инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта оружия Швейцарии. В проекте предполагается возможность поставки оружия стране, которая участвует в конфликте. Но только в том случае, если таким образом в соответствии с нормами международного публичного права она реализует право на самооборону. Ранее в Швейцарии подсчитали, какой удар по европейской экономике нанесла Украина. Это привело к росту инфляции в Европе, и подобные негативные последствия для региона в средне- и долгосрочной перспективе будут только усиливаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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