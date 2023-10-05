Развожаев: в Севастополе отражают атаку безэкипажных морских катеров

На Севастополь напали два безэкипажных морских катера ВСУ, заявил Михаил Развозжаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем официальном telegram-канале.
«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. URA.RU) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», —
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