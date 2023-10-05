05 октября 2023

Развожаев: в Севастополе отражают атаку безэкипажных морских катеров

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На Севастополь напали два безэкипажных морских катера ВСУ, заявил Михаил Развозжаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем официальном telegram-канале.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. URA.RU) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал Михаил Развозжаев.

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В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем официальном telegram-канале. «Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. URA.RU) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал Михаил Развозжаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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