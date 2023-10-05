В ХМАО ждут ротацию прокурора Мегиона, инициировавшего уголовное дело на мэрию

В Мегионе ждут ротацию прокурора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурора Мегиона Александра Остальцова, испортившего отношения с чиновниками администрации города, ждет внеплановая ротация в один из самых глухих муниципалитетов. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте.

«Внеплановая ротация ждет прокурора Остальцова, который испортил отношения с мэрией Мегиона. Говорят, он даже снялся с регистрационного учета и уже готовится к переезду в „медвежий угол“ — предположительно, в Радужный. Решение якобы было принято из-за многочисленных представлений об устранении нарушения закона, которые он выписывал в адрес мэрии. Также ходят слухи, что он часто шел на поводу у местной оппозиции, и из-за этого взаимодействие с администрацией у него в последнее время накалилось до предела. С этим и связывают ссылку», — сообщает инсайдер.

По словам источника, Остальцов инициировал серьезные проверки в мэрии и ее подведомственных учреждениях. Дошло даже до уголовного дела о халатности чиновников из-за нарушений, допущенных при строительстве «Мега-парка» — его возводили на деньги из окружного и регионального бюджетов, а качество объекта оставило желать лучшего. Возникали вопросы и по изменению площади — ее в процессе согласования проекта сократили, а один из участков был передан под ИЖС. «Говорят, что в последнее время прокуратура ХМАО получила ряд жалоб из мэрии на то, что деятельность Остальцова якобы направлена не на соблюдение законности, а на поиск видимости нарушений закона, которые затем создают негатив в повестке. Треть из выявленных нарушений, по словам заявителя, была затем отклонена либо признана частично», — добавляет собеседник агентства.

Прокурор был назначен в Мегион в 2019 году. По данным источника, плановая ротация должна была пройти летом 2024 года.

Корреспонденту не удалось связаться с Остальцовым. В мэрии Мегиона сообщили, что не располагают сведениями о ротации, а с прокурором поддерживают рабочие отношения. В пресс-службе прокуратуры заявили, что пока не обладают информацией по указанному вопросу, а подобные кадровые изменения в ведомстве находятся в компетенции Генеральной прокуратуры.

Ранее URA.RU писало об обострившейся борьбе политэлит в Мегионе. После смерти главы города Олега Дейнеки в муниципалитете начались попытки передела власти.