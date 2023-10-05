05 октября 2023

Курганские призывники получают электронные повестки в тестовом режиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, зарипов айрат
Военком Айрат Зарипов рассказал о призывной кампании в регионе Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Официальными повестками для вызова призывников в курганский военкомат остаются бумажные документы. Электронные рассылаются в тестовом режиме. Об этом рассказал курганский военком Айрат Зарипов на пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании, передает корреспондент URA.RU.

«По повесткам работаем в прежнем режиме. Повестки будут доставляться в бумажном варианте каждому призывнику или почтой заказным письмом с уведомлением. Что касается электронных повесток сейчас эта система работает в тестовом режиме. Официальным документом остается документ на бумажном носителе», — пояснил Зарипов.

Всего в Курганской области в военкоматы вызовут 4000 человек. Из них более 900 отправят на службу по призыву.

Ранее URA.RU писало, что курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Его подозревают в уклонении от военной службы. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальными повестками для вызова призывников в курганский военкомат остаются бумажные документы. Электронные рассылаются в тестовом режиме. Об этом рассказал курганский военком Айрат Зарипов на пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании, передает корреспондент URA.RU. «По повесткам работаем в прежнем режиме. Повестки будут доставляться в бумажном варианте каждому призывнику или почтой заказным письмом с уведомлением. Что касается электронных повесток сейчас эта система работает в тестовом режиме. Официальным документом остается документ на бумажном носителе», — пояснил Зарипов. Всего в Курганской области в военкоматы вызовут 4000 человек. Из них более 900 отправят на службу по призыву. Ранее URA.RU писало, что курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Его подозревают в уклонении от военной службы. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...