Курганские призывники получают электронные повестки в тестовом режиме

Военком Айрат Зарипов рассказал о призывной кампании в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

Официальными повестками для вызова призывников в курганский военкомат остаются бумажные документы. Электронные рассылаются в тестовом режиме. Об этом рассказал курганский военком Айрат Зарипов на пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании, передает корреспондент URA.RU.

«По повесткам работаем в прежнем режиме. Повестки будут доставляться в бумажном варианте каждому призывнику или почтой заказным письмом с уведомлением. Что касается электронных повесток сейчас эта система работает в тестовом режиме. Официальным документом остается документ на бумажном носителе», — пояснил Зарипов.

Всего в Курганской области в военкоматы вызовут 4000 человек. Из них более 900 отправят на службу по призыву.

Ранее URA.RU писало, что курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Его подозревают в уклонении от военной службы. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.