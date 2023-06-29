29 июня 2023

Молодой курганец не пришел в военкомат и стал фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление новобранцев в элитные войска. Курган, армия, призывники, новобранцы, вооруженные силы
Возбуждено уголовное дело на курганца, не желавшего служить в армии Фото:

Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Его подозревают в уклонении от военной службы, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кургана по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы)», — информирует сайт управления. В настоящее время следователи решают, какую меру пресечения избрать подозреваемому. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как говорится в деле, молодой курганец с июня прошлого года по апрель нынешнего несколько раз получал повестки из военкомата. Несмотря на извещения, в комиссариат курганец не являлся.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, как можно попасть на службу в Президентский полк. Сотрудники военкомата перечислили требования перед отправкой призывников в элитные войска.

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Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Его подозревают в уклонении от военной службы, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кургана по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы)», — информирует сайт управления. В настоящее время следователи решают, какую меру пресечения избрать подозреваемому. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Как говорится в деле, молодой курганец с июня прошлого года по апрель нынешнего несколько раз получал повестки из военкомата. Несмотря на извещения, в комиссариат курганец не являлся. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, как можно попасть на службу в Президентский полк. Сотрудники военкомата перечислили требования перед отправкой призывников в элитные войска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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