Молодой курганец не пришел в военкомат и стал фигурантом уголовного дела

Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра. Его подозревают в уклонении от военной службы, сообщили в СУ СКР по Курганской области.
«Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кургана по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы)», — информирует сайт управления. В настоящее время следователи решают, какую меру пресечения избрать подозреваемому. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
Как говорится в деле, молодой курганец с июня прошлого года по апрель нынешнего несколько раз получал повестки из военкомата. Несмотря на извещения, в комиссариат курганец не являлся.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, как можно попасть на службу в Президентский полк. Сотрудники военкомата перечислили требования перед отправкой призывников в элитные войска.
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