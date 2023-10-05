В Тюменской области водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) воитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок скончался на месте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«07 августа 2023 года Никита Ежов, управляя автомобилем TOYOTA CAMRY, двигался по проезжей части автодороги ул. Малая Садовая г. Ишима. На нерегулируемом пешеходном переходе, не снизил скорость движения и совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении.

В настоящий момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области депутата подозревают в смертельном наезде на ребенка. Инцидент произошел 24 сентября в селе Чечкино Ярковского района.