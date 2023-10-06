В США забеспокоились из-за «экзотического оружия», о котором говорил Путин

Майор ВС США: российская ракета «Буревестник» способна поразить цели в США
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия готовится к серийному производству нового оружия Фото:

Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, которую упомянул президент РФ Владимир Путин, способна поразить цели в США. Свои опасения в интервью CBS News сообщил майор американской армии в отставке Майк Лайонс. Он назвал «Буревестник» экзотическим оружием».

«Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль», — сказал Лайонс.

Майор уверен, что ракеты «Буревестник» представляют угрозу для США. По словам Лайонса, такое оружие легко сможет поразить цели в Америке.

Крылатые ракет «Буревестник» Путин упомянул во время сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал, что РФ практически закончила работу над современными видами стратегического оружия, и, в частности, «Буревестником». Для начала массового производства такого оружия нужно закончить некоторые бюрократические процедуры, добавил российский лидер.

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Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, которую упомянул президент РФ Владимир Путин, способна поразить цели в США. Свои опасения в интервью CBS News сообщил майор американской армии в отставке Майк Лайонс. Он назвал «Буревестник» экзотическим оружием». «Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль», — сказал Лайонс. Майор уверен, что ракеты «Буревестник» представляют угрозу для США. По словам Лайонса, такое оружие легко сможет поразить цели в Америке. Крылатые ракет «Буревестник» Путин упомянул во время сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал, что РФ практически закончила работу над современными видами стратегического оружия, и, в частности, «Буревестником». Для начала массового производства такого оружия нужно закончить некоторые бюрократические процедуры, добавил российский лидер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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