В США забеспокоились из-за «экзотического оружия», о котором говорил Путин

Майор ВС США: российская ракета «Буревестник» способна поразить цели в США

06 октября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Россия готовится к серийному производству нового оружия Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, которую упомянул президент РФ Владимир Путин, способна поразить цели в США. Свои опасения в интервью CBS News сообщил майор американской армии в отставке Майк Лайонс. Он назвал «Буревестник» экзотическим оружием». «Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль», — сказал Лайонс. Майор уверен, что ракеты «Буревестник» представляют угрозу для США. По словам Лайонса, такое оружие легко сможет поразить цели в Америке. Крылатые ракет «Буревестник» Путин упомянул во время сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал, что РФ практически закончила работу над современными видами стратегического оружия, и, в частности, «Буревестником». Для начала массового производства такого оружия нужно закончить некоторые бюрократические процедуры, добавил российский лидер.

Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, которую упомянул президент РФ Владимир Путин, способна поразить цели в США. Свои опасения в интервью CBS News сообщил майор американской армии в отставке Майк Лайонс. Он назвал «Буревестник» экзотическим оружием». «Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль», — сказал Лайонс. Майор уверен, что ракеты «Буревестник» представляют угрозу для США. По словам Лайонса, такое оружие легко сможет поразить цели в Америке. Крылатые ракет «Буревестник» Путин упомянул во время сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал, что РФ практически закончила работу над современными видами стратегического оружия, и, в частности, «Буревестником». Для начала массового производства такого оружия нужно закончить некоторые бюрократические процедуры, добавил российский лидер.