В США забеспокоились из-за «экзотического оружия», о котором говорил Путин

Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, которую упомянул президент РФ Владимир Путин, способна поразить цели в США. Свои опасения в интервью CBS News сообщил майор американской армии в отставке Майк Лайонс. Он назвал «Буревестник» экзотическим оружием».
«Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст России возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль», —
Майор уверен, что ракеты «Буревестник» представляют угрозу для США. По словам Лайонса, такое оружие легко сможет поразить цели в Америке.
Крылатые ракет «Буревестник» Путин упомянул во время сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал, что РФ практически закончила работу над современными видами стратегического оружия, и, в частности, «Буревестником». Для начала массового производства такого оружия нужно закончить некоторые бюрократические процедуры, добавил российский лидер.
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