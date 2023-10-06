Военный аналитик расписал главные проблемы для Украины на 2024 год

Iltalehti: Украине надо решить проблему с вооружением и артиллерией в 2024 году

06 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Эксперт считает, что для поддержки огня в нескольких точках фронта ВСУ может не хватать боеприпасов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна пополнить количество артиллерии и запас боеприпасов, чтобы поддерживать натиск по разным линиям фронта. Об этом рассказал военный эксперт финского издания Iltalehti Эмиль Кастехельми. По его словам, нехватка производственных мощностей военно-промышленного комплекса является главной проблемой для ВСУ на 2024 год и может существенно ослабить контрнаступление Киева. «Решения по оснащению Украины сейчас крайне необходимы. В идеале страна должна одновременно поддерживать огневую активность в нескольких точках фронта, использовать огонь непрямой наводкой для отражения будущих российских атак и иметь значительный запас боеприпасов и техники для будущих атак», — сказал он газете . По его мнению, именно эти проблемы повлияют на следующий год российской спецоперации, а также на будущие попытки контрнаступления Украины. Эмиль отметил, что наращивать производство нужно совместно с западными странами, потому что сейчас они не соответствуют потреблению. Также, среди проблем в военной области Украины, эксперт отметил изношенность различных систем артиллерии. Так как большая часть подобного вооружения уже была доставлена с Запада, объем помощи в этом направлении вскоре будет ограничен. Свое предположение о том, как Киев будет выживать после прекращения поставок оружия со стороны Запада высказал эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Он уточнил, что в таком случае Украина может рассчитывать только на появление в стране иностранных военных заводов, так как продаж ресурсов страны не хватает для финансирования потребностей ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина должна пополнить количество артиллерии и запас боеприпасов, чтобы поддерживать натиск по разным линиям фронта. Об этом рассказал военный эксперт финского издания Iltalehti Эмиль Кастехельми. По его словам, нехватка производственных мощностей военно-промышленного комплекса является главной проблемой для ВСУ на 2024 год и может существенно ослабить контрнаступление Киева. «Решения по оснащению Украины сейчас крайне необходимы. В идеале страна должна одновременно поддерживать огневую активность в нескольких точках фронта, использовать огонь непрямой наводкой для отражения будущих российских атак и иметь значительный запас боеприпасов и техники для будущих атак», — сказал он газете. По его мнению, именно эти проблемы повлияют на следующий год российской спецоперации, а также на будущие попытки контрнаступления Украины. Эмиль отметил, что наращивать производство нужно совместно с западными странами, потому что сейчас они не соответствуют потреблению. Также, среди проблем в военной области Украины, эксперт отметил изношенность различных систем артиллерии. Так как большая часть подобного вооружения уже была доставлена с Запада, объем помощи в этом направлении вскоре будет ограничен. Свое предположение о том, как Киев будет выживать после прекращения поставок оружия со стороны Запада высказал эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Он уточнил, что в таком случае Украина может рассчитывать только на появление в стране иностранных военных заводов, так как продаж ресурсов страны не хватает для финансирования потребностей ВСУ.