05 октября 2023

В Березниках задержан подросток после сообщений о намерении напасть на школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Со школьником работают силовики Фото:

В городе Березники Пермского края задержан подросток после сообщений о намерении напасть на школу. Информация о готовящемся нападении на образовательное учреждение была размещена в Telegram.

«В Березниках задержали подростка, который якобы готовил вооруженное нападение на школу №30», — пишет портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Березников. По информации Properm угрозы о готовящемся вооруженном нападении были размещены в Сети якобы от лица несовершеннолетнего. В них говорилось, что оно планировалось на предстоящей неделе.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья URA.RU сообщили, что не обладают данной информацией. В ведомстве сделали запрос в полицию. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству не удалось. В пресс-службе администрации Березников на звонок корреспондента не ответили.

URA.RU рассказывало, что в 2021 году в Березниках 17-летний подросток напал с ножом на учителя физики лицея №1 Людмилу Ишменеву, ранив педагога. Позже экспертиза признала юношу невменяемым.

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В городе Березники Пермского края задержан подросток после сообщений о намерении напасть на школу. Информация о готовящемся нападении на образовательное учреждение была размещена в Telegram. «В Березниках задержали подростка, который якобы готовил вооруженное нападение на школу №30», — пишет портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Березников. По информации Properm угрозы о готовящемся вооруженном нападении были размещены в Сети якобы от лица несовершеннолетнего. В них говорилось, что оно планировалось на предстоящей неделе. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья URA.RU сообщили, что не обладают данной информацией. В ведомстве сделали запрос в полицию. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству не удалось. В пресс-службе администрации Березников на звонок корреспондента не ответили. URA.RU рассказывало, что в 2021 году в Березниках 17-летний подросток напал с ножом на учителя физики лицея №1 Людмилу Ишменеву, ранив педагога. Позже экспертиза признала юношу невменяемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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