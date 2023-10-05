В Березниках задержан подросток после сообщений о намерении напасть на школу

Со школьником работают силовики Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В городе Березники Пермского края задержан подросток после сообщений о намерении напасть на школу. Информация о готовящемся нападении на образовательное учреждение была размещена в Telegram.

«В Березниках задержали подростка, который якобы готовил вооруженное нападение на школу №30», — пишет портал «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Березников. По информации Properm угрозы о готовящемся вооруженном нападении были размещены в Сети якобы от лица несовершеннолетнего. В них говорилось, что оно планировалось на предстоящей неделе.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья URA.RU сообщили, что не обладают данной информацией. В ведомстве сделали запрос в полицию. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству не удалось. В пресс-службе администрации Березников на звонок корреспондента не ответили.

URA.RU рассказывало, что в 2021 году в Березниках 17-летний подросток напал с ножом на учителя физики лицея №1 Людмилу Ишменеву, ранив педагога. Позже экспертиза признала юношу невменяемым.