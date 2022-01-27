Пермский суд отправил на лечение напавшего на учителя лицеиста

Суд в Березниках (Пермский край) отправил на принудительное лечение в психиатрический диспансер подростка, который в мае 2021 года напал с ножом на преподавателя. Решение еще может быть обжаловано стороной защиты, отметили в суде.
«К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
Нападение на учителя физики лицея №1 Людмилу Ишменеву в Березниках произошло 21 мая 2021 года. Тогда 17-летний подросток во время урока нанес педагогу минимум два удара ножом. Юношу арестовали на два месяца, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Экспертиза позже признала школьника невменяемым.
Суд в Березниках (Пермский край) отправил на принудительное лечение в психиатрический диспансер подростка, который в мае 2021 года напал с ножом на преподавателя. Решение еще может быть обжаловано стороной защиты, отметили в суде. «К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Нападение на учителя физики лицея №1 Людмилу Ишменеву в Березниках произошло 21 мая 2021 года. Тогда 17-летний подросток во время урока нанес педагогу минимум два удара ножом. Юношу арестовали на два месяца, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Экспертиза позже признала школьника невменяемым.