Пермский суд отправил на лечение напавшего на учителя лицеиста

За нападение с ножом на учителя школьника отправили в психдиспансер (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд в Березниках (Пермский край) отправил на принудительное лечение в психиатрический диспансер подростка, который в мае 2021 года напал с ножом на преподавателя. Решение еще может быть обжаловано стороной защиты, отметили в суде.

«К несовершеннолетнему применили принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Нападение на учителя физики лицея №1 Людмилу Ишменеву в Березниках произошло 21 мая 2021 года. Тогда 17-летний подросток во время урока нанес педагогу минимум два удара ножом. Юношу арестовали на два месяца, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Экспертиза позже признала школьника невменяемым.